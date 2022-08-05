陸學者斥「倚美謀獨」　朱松嶺：台海關係惡化蔡英文負全責　

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐芷儀／綜合報導

近日美國眾議院議長裴洛西來台，引發中國學者怒議，多位兩岸關係學者接受訪問表示，蔡英文對美國卑躬屈膝、低頭取媚的樣子，將會導致兩岸關係面臨重大風險，並且需要對其後果負起全責。

根據《中新社》報導，中國多位兩岸關係學者4日接受訪問，現代國際關係研究院涉台事務研究中心執行主任郭擁軍認為，裴洛西公開且高調的為蔡英文站台，將有助於其「台獨」立場，並加劇兩岸之間的對抗。他表示，蔡英文如此配合美國當局的行為，實際上已經引發新一輪的台海危機。

郭擁軍還提到，蔡英文在中國採取相關反制措施後，提出的兩岸進行「建設性對話」是為了掩蓋那些「台獨」的相關活動，對此中國也將推動一系列軍事和經濟反制措施，讓蔡英文和那些支持「台獨」勢力的支持者受到震懾。

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺則表示，蔡英文依靠外部勢力反抗中國統獨的方式可以分為3種，一是討好美國以及那些反華政客，例如為此次赴台的裴洛西上演「授勳」等鬧劇；二是藉由「民主」的標籤，將台灣與美國劃入「共同價值」的陣營，並企圖將「台獨」包裝成「堅守民主」來混淆視聽；三是渲染大陸的軍事威脅，鼓吹強化自我防衛力量，把捍衛國家主權和領土完整的正義之舉歪曲為「軍事威脅」，如果蔡英文當局繼續頑固地走下去，必將給台灣社會帶來深重災難。

▲蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

朱松嶺續指出，中國採取的反制措施將會在一定程度上影響台灣的相關產業，以及島內的民生福祉，而這些結果都是蔡英文「倚美謀獨」的錯誤行徑引起的，應該要與民進黨一同負起全責，如果民進黨當局仍一意孤行，兩岸之間的和平發展將不再存在。

上海東亞研究所助理所長包承柯說，裴洛西此次的臨時訪台暴露其卑劣的政治意圖，蔡英文的配合同樣暴露了她想要倚靠外部勢力，攻擊中國拒絕統獨的本質。他更強調，那些支持裴洛西的人即便給蔡英文當局貼上所謂「民主、人權」的標籤，口頭施予再多支持，都不足以改變台灣屬於中國一部分的現狀。

包承柯表示，中國完全有能力遏制那些損害國家主權、安全及發展利益的行為，「我們也希望台灣的民眾清楚認知『台獨』才是兩岸真正的敵人，造成今天局面、讓老百姓切身利益受損的是蔡英文當局及『台獨』分裂勢力。虛幻的假象無法給台灣百姓帶來任何實質利益」。

兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深判斷，美國雖然對台灣提供了一定的支持，但是這種支持並非是無條件的，且更不會為了民進黨而犧牲掉美國自身的利益。

郭擁軍最後也表示，中國必將依靠自身力量來實現國家統一，蔡英文當局的「倚美謀獨」以及美國無良政客的「以台製華」舉動，就算西方社會如何干涉都無法阻擋兩岸統一的歷史進程。