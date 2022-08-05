共軍7區軍演困台　江啟臣向蔡英文喊話：我們準備好了嗎？

▲蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者崔至雲／台北報導

美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，北京政府以軍演進行報復，將在台灣周邊海域和空域共7處進行軍事演訓行動，引發外界擔憂台海危機重演。國民黨立委江啟臣透過臉書發文表示，譴責中共武嚇，感謝國軍守護，無須粉飾太平，而要超前準備。「蔡總統應告訴國人，我們準備好了嗎？」

江啟臣指出，國防部證實中共向我國東北部及西南部周邊海域發射多枚東風型彈道飛彈，對於這種無助於兩岸和平，破壞區域穩定的軍事恫嚇，除了要給予最嚴厲的譴責，更要感謝所有的國軍官兵，因為他們的夙夜匪懈，才有我們的安居樂業。

江啟臣表示，中共進行軍事演習，形同封鎖臺灣周邊，甚至已侵入我國領海、領空，情勢確實較過去緊張，雖有國軍戍守前線保護國人，但仍不能掉以輕心。國防部也證實中共發射東風飛彈恫嚇，目前雖未對我國造成影響，但是否會有更進一步行動，或形成擦槍走火之情勢，甚至惱怒而假軍演、真攻臺，請問蔡總統，我們準備好了嗎？

江啟臣提到，根據臺澎地區防空警報器發（試）放及維修實施規定，防空警報定義，這次中共軍演區域已達發放警報線，就差ACC判別是否有進襲可能，意即除了國軍積極監控備戰之外，國人也可能隨時要進入緊急避難狀態。

江啟臣說，96臺海危機他在金門海龍蛙兵服役，深知瀕臨戰爭邊緣的緊張與壓力，身為軍人遇到戰爭就須直接進入戰鬥位置執行任務，只有誓死捍衛一途，但民眾面臨戰爭突然來襲，該如何應處避難，甚至配合動員備戰，政府清楚明白的告訴國人了嗎？

江啟臣再說，中共宣布軍演後，陸續接到民眾詢問萬一有狀況該如何避難，地方政府如臺中市府已陸續展開宣導，告訴民眾萬一有緊急狀況該如何自處應對，但中央政府針對中共軍演、制裁祭出五大指示，其中竟沒有任何有關共軍來襲的因應作為，攸關國人同胞生命安全的因應作為竟是空白，國防部一再對外說狀況都有掌握，但擦槍走火如何掌握？過去96臺海危機有18套劇本，請問蔡政府面對這次中共軍演，如何確保民眾安全、安定民心，各項因應措施準備好了嗎？

江啟臣強調，我們不畏戰、不懼戰，不用懷疑我們一同捍衛手足和家園的決心，但必須要提醒執政者，不怕一萬、只怕萬一，粉飾太平大可不必，事先告訴國人同胞面對戰事要如何因應自處，確保生命安全，讓民眾可以超前準備，是政府的責任，如此才能使全國上下齊心備戰，共同抵禦外侮、保家衛國。

