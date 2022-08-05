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中共發射導彈威嚇台灣　馬英九：蔡英文要負責解決當前危機

▲▼ 馬英九出席「中日和約生效70週年研討會」 。（圖／記者崔至雲攝）

▲馬英九出席「中日和約生效70週年研討會」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會5日舉辦「中日和約生效70週年研討會」。馬英九在致詞時，語重心長地勸告總統蔡英文與蔡政府，政府應該做的不是扭曲過去的歷史，而是做正事，做實事，負起執政黨的責任，解決當前的危機，讓台灣真正安全幸福，讓老百姓安居樂業。

馬英九指出，《中日和約》的主要內容包含四項，第一，正式終止兩國戰爭狀態；第二，日本放棄對台灣、澎湖、西沙、南沙的主權；第三，確認兩國在1941年12月9日以前的一切條約、協定（包括《馬關條約》）均因戰爭失效；第四，確認台澎地區人民具有中華民國國籍。

馬英九表示，重要的是，照會第一號規定：「本和約應適用於現在或未來中華民國控制下的全部領土。」因此確定，和約適用於當時中華民國的領土台灣、澎湖、西沙與南沙群島。日本放棄的中華民國領土，即可依本照會與《舊金山和約》第二條，與《中日和約》第二條規定，由中華民國承接執行，並不會發生日本放棄台澎等領土卻不知放棄給何國的問題，也就是說台灣主權未定論根本是個假議題。事實上，日本東京與大阪的法院，在1959年與1960年的判決中，都分別依據《中日和約》認定台灣屬於中華民國。

馬英九提到，從歷史回顧可以看到，《中日和約》其實是補強了《舊金山和約》的不足處。1950年6月27日，美國總統杜魯門在韓戰爆發後兩天，下令第七艦隊進入台灣海峽，防止國共相互攻擊，並提出「台海中立化」的權宜建議，該聲明中宣稱：「台灣地位未定，將留待太平洋安全的回復、對日和約的決定、或聯合國的考慮。」這當然是為了保障當時台灣的安全。而在2年後《中日和約》簽訂時，便已經決定台灣、澎湖屬於中華民國，因此若要真的計算台灣地位未定論的壽命，就是從台灣海峽中立化聲明發表後至1952年中日和約完成簽訂並生效，這之中的短暫兩年，到此台灣未定論就已壽終正寢，正式走入歷史，享年2歲。

馬英九強調，《中日和約》最重要的意義是在國際法上，確認戰時同盟國元首在其職權範圍內所做的具體承諾，與《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本降書》等三項主要文件的法律效力，以及中華民國接收台灣後所採取的主權行為，如恢復居民國籍、徵稅、徵兵、舉辦選舉等。

話鋒一轉，馬英九說，讓人遺憾的是，民進黨政府最近公然宣揚臺灣地位未定論，質疑《開羅宣言》與《舊金山和約》等，形同執政黨帶頭否定中華民國過去70年在臺灣的統治合法性（包括民進黨在內），言論荒謬乖張，引發國人質疑，貶損國家地位。

馬英九說，事實上，「臺灣地位未定論」在1952年《中日和約》簽訂生效後，已經解決，實在不必再牽強附會其他不相干的概念，治絲益棼。就連外交部長吳釗燮都清楚認知臺獨沒有用，面對外媒專訪時稱「不尋求正式獨立」，可見臺灣真正該獨立的，是司法、學術、與能源。 

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