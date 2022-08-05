藍委轟「國防布罩全台」　政府出演「千萬別抬頭」：裝作飛彈不存在

▲立委鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

解放軍昨向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射東風系列彈道飛彈計11枚，根據日本防衛省公布中國飛彈軌跡，推測有4枚飛彈飛越台北上空，引起民眾討論。對此，國民黨立委鄭麗文痛批，飛彈越過領空，總統蔡英文都不用主動出來解釋？又想用國防專用黑布隱瞞嗎？這次國防布直接籠罩全台，根本就是電影「千萬別抬頭」情節，反正飛彈經過大氣層抬頭也看不到，整個蔡政府就裝作飛彈不存在。

鄭麗文5日在臉書上發文指出，4日下午國防部表示沒有飛彈飛越台灣上空，直到日本防衛省宣佈有11枚飛彈飛越台灣上空，國防部晚間才又立刻改口，「彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對廣闊地面區域並無危害，因此各國的飛彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵。」

鄭麗文痛批，飛彈越過領空，蔡英文都不用主動出來解釋？又想用國防專用黑布隱瞞嗎？這次國防布直接籠罩全台，根本就是電影「千萬別抬頭」情節，反正飛彈經過大氣層抬頭也看不到，整個蔡政府就裝作飛彈不存在。最誇張的是，和台灣高度相關的訊息竟然是國外新聞報導後大家才知道，所以抗中保台三軍統帥想表達，「飛彈太高了測不到，所以不算領空，不用擔心？還是蔡政府很相信大陸的軍事實力，飛彈說經過就只是經過，不會突然降落？到底誰才是中共同路人？」

由於共軍連3日「圍台」實彈軍演，演練海域與我國重要魚場「北方三島」重疊，而北方三島為台灣重要的經濟漁場，有近200艘漁船附近海域作業，恰好又逢小卷、透抽主要捕獲季節，漁民只能先避開航道或返回漁港迴避。

鄭麗文指出，日本政府為了提醒漁民注意，第一時間就公開提供正確的資訊，更透過外交管道對大陸提出強烈抗議，要求立即停止軍演。反觀我國政府，「你們到底做了什麼？蘇貞昌晚日本20個小時才講一句『隔壁惡鄰在我們的門口耀武揚威』，萬安演習是給三軍統帥作秀的嗎？飛彈飛過領空警報都沒響？」

針對警報，鄭麗文進一步批評，地震四級有警報，就算一級地震在氣象局也都很容易查得到資料，結果「史無前例飛彈越過台灣上空」竟然沒有消息，也看不到三軍統帥出面說明，「蔡政府有的只是隱瞞跟說謊，這要台灣人怎麼接受？沒有吐你口水都算很客氣了！」

「最讓人不能理解的是你蔡英文到底想控制什麼？」鄭麗文怒轟，國軍在第一線辛苦備戰，這些國防情報為何都沒有公開透明，反而被日本公布出來，造成人民對國防安全的質疑與恐慌，難道台灣人民沒有事先準備的機會？還是蔡政府把飛彈當成衛星一樣？

至於總統蔡英文4日晚間透過YouTube發表一段3分44秒的談話影片，表示國軍已經加強戰備，國安部門也已掌握全盤情勢，同時盼國際社會支持民主台灣，共同遏止片面、不理性的軍事行動。鄭麗文狠嗆，大陸都已軍演一整天，蔡英文為何這麼晚才出來喊話？有需要忍耐到現在才要出來做說明嗎？

鄭麗文質疑，解放軍為期四天的軍演、高雄環保局官網遭駭掛滿五星旗、國防部與外交部官網不斷癱瘓，就連警政系統也被入侵，「情勢變得這麼緊張，蔡英文卻依然一聲不吭，這難道是跟大陸串通好的嗎？」