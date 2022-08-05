中秋月圓人「不圓」　煙波集團首推減糖月餅禮盒！

▲「賞心月慕禮盒」能嘗到三大餅系的經典口味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距離「中秋節」還不到兩個月，臨近立秋，團圓的氣氛愈發濃厚，在颯爽夜裡抬頭望往明月之時，也不妨用味蕾體驗一番，吃進肚裡、蜜上心頭，煙波集團於今年首推減糖月餅禮盒！

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「賞心月慕禮盒」（8入裝），禮盒設計以5、60年代復古金屬餅貼作為發想，使用飽和色系為整體色彩基調，烘托出盒面上的傳統復古窗花及漸進式滿月意境，以藝匠精神呈獻典雅的八角形禮盒，讓收禮者映入眼簾的第一眼就感受到滿滿的祝福。八種口味融匯廣式、台式及新潮茶香月餅，種類橫跨老中青三代的共同記憶，每款月餅皆使用減糖配方製作，讓消費者吃得養生健康無負擔，以視覺、味覺重塑經典，打造專屬煙波饕客的「賞心悅目」。





「賞心月慕禮盒」能嘗到三大餅系的經典口味，台式月餅的其一口味「芋頭麻糬」有別於一般甜月餅的飽膩，內餡中的芋頭散發清香、麻糬軟嫩彈口，外層酥皮特別拿捏油脂含量與麵粉間的比例，層層包製，為一款人人都吃不膩的美味餅點。

廣式月餅款的「XO干貝」，軟綿的豆沙餡伴隨著濃厚的XO醬香氣，入口後微辣的辛香海味霎時滿溢唇齒之間，蝦米、干貝似在嘴中躍動，令人愈嚼愈香！「金腿伍仁」則是歷久彌新的傳統口味，以松子、杏仁、核桃、白瓜子等大量高營養價值的堅果入餡，搭配以減鹽手法製成的金華火腿，是老少咸宜的不敗經典口味。





以新潮茶香為設計主題的「東方美人檸檬片」及「凍頂烏龍脆梅丁」月餅，其茶葉有別於冷泡的甘甜，皆先以熱泡帶出濃厚微澀的口感與些許焙火香氣，「東方美人檸檬片」將蜜檸檬片揉入，茶的成熟餘韻與檸檬的清新酸甜完美融合，色澤誘人、口味出奇。梅子搭配茶飲的歷史已超過千年，「凍頂烏龍脆梅丁」嚴選以輕焙火方式研製的在地烏龍茶搭配爽口脆梅，香氣馥郁的烏龍遇上微微泛酸的脆梅，為中秋嘴饞的絕佳良伴。「賞心月慕禮盒」即日起開放預訂，數量有限，售完為止。煙波集團中秋禮盒專案資訊詳見官網：https://lihi1.com/dpbXG