強強聯手！「高雄飯店X王鵬傑」獨家中秋禮盒　奶皇流沙超罪惡

▲高雄英迪格酒店攜手世界麵包冠軍王鵬傑，獨家推出「菠蘿流心芋頭月餅」。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

中秋月圓人團圓，親友相聚烤肉話家常，當然也少不了月餅。高雄英迪格飯店今年與世界麵包冠軍王鵬傑強強聯手，推出獨家限定中秋禮盒，內餡包裹著滑順的奶皇流沙，搭配芋頭和麻糬，吃在嘴裡卻忘了熱量在哪裡。奇可餐飲也推出多款月餅禮盒，搶攻佳節送禮商機；另外也推出中秋燒烤組，可選擇冷凍宅配，在家即享受烤肉樂趣，若不想動手，也可在餐廳內用或外帶。

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▲世界麵包冠軍、莎士比亞烘培坊創辦人王鵬傑。（圖／記者許宥孺攝）

高雄英迪格自2022年4月起即與王鵬傑所創立的「莎士比亞烘焙坊」合作，為酒店早餐餐檯客製特色麵包，深受客人喜愛。今年中秋佳節也再次與王鵬傑攜手合作，特別為英迪格獨家研發「菠蘿流心芋頭月餅」，金黃油亮的菠蘿酥皮層次豐盈，包裹著琥珀色的奶皇流沙餡，鹹香濃郁。搭配綿密香甜芋泥與軟Q的麻糬，口感豐富鹹甜交織，絕對讓芋頭控一吃就上癮。

▲「菠蘿流心芋頭月餅」以大量奶油與鹹蛋黃過篩，口感滑順，一咬下就有爆漿感。（圖／記者許宥孺攝）

台灣最大化妝品集團東方美企業旗下的「奇可餐飲」，即日起推出「中秋明月賞」多款月餅禮盒以及「中秋火焰燒烤組」，滿足台灣民眾習慣在中秋節送禮和全家烤肉聚餐的需求。

▲搶攻中秋商機！奇可餐飲推出多款月餅禮盒。（圖／奇可餐飲提供）

奇可餐飲指出，今年原物料連番飆漲，奶油、蛋、糖漲幅近30%，尤其鹹蛋黃漲勢最是驚人，不過集團堅持品質不打折，招牌蛋黃酥仍採用新鮮現敲的紅土鹹蛋黃製作，顆顆飽滿濕潤，獨特的沙質鹹香口感搭配上等綿密的烏豆沙，值得配上一壺好茶。

新品「胡麻奶皇Q心酥」是千層酥皮包入黑芝麻與麻糬流沙餡，層次分明唇齒留香；「橙香鐵觀音酥」使用貓空鐵觀音茶製成的豆沙餡和酸甜蜜橙絲，茶韻綿長；另外還有長賣的芋頭酥、金沙酥、肉脯綠豆椪，組合出10款月餅禮盒。

▲▼奇可餐飲推出冷凍烤肉組，不想動手也可選擇外帶。（圖／奇可餐飲提供）

除了月餅，大家最期待的就是跟親朋好友相聚烤肉了！免去大賣場人擠人大採購，「奇可餐飲」精心醃製「中秋火焰燒烤組」，分冷凍宅配和熟食兩種組合，嚴選美式BBQ風味豬肋排、蒜蓉斑節蝦、海味中卷、美國帶骨牛小排、明太子雞肉串、季節時蔬串等10種澎湃海陸食材。喜歡親自動手的，可選冷凍宅配組，在家即享烤肉樂趣；不喜動手的，可由主廚烹調現烤，約4~6人份，在餐廳內用或外帶即食，即日起接受預訂，數量有限，售完為止。