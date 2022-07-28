台鐵工會發起罷工　交長喊話「別把不加班掛嘴邊造成旅客不安」

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵勞資5度針對公司化子法協商破局，不滿職福金縮水且員工加薪幅度不如預期，台鐵企業工會將在中秋節(9/10)、國慶(10/10)擴大不加班不出勤行動外，8/2將召開理事會議決議罷工法定程序，預計九合一大選疏運期間發動罷工。交長王國材則喊話工會不要把不加班掛嘴邊城習慣，會造成旅客不安。

交通部長王國材今(7/28)受訪時表示，台鐵公司設置條例日前經立院通過後，最近這段期間勞資進行子法協商，裡面最大爭議，就是加薪和職福金這兩塊。

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針對工會爭取大幅加薪，王國材指出，他認為大幅加薪應該是公司成立後有賺錢再來談，還沒賺錢就先大幅調薪，台鐵公司一開張就會負債累累，但是對於營運人員薪水僅有2.6萬元、不到3萬的部分，他希望趕快提高到3萬，且可以優先來做和實施，但勞資談的時候，希望先有共識先全部談完再一起推動，但他期盼薪水那麼低的部分應該早點給，不要讓員工過這麼辛苦。

由於台鐵勞資協商已經5度觸礁，王國材說，公司化子法討論，勞資協商本身就是不容易的過程，資方關心公司營運，勞方為了會員權益，中間要找到平衡點，公司賺錢、員工福利增加，是最好狀況，將盡可能從中間找到平衡點。

不過台鐵工會預計將在中秋、國慶以及選舉日連續發動不加班不出勤及罷工，王國材喊話，公司化子法要在年底通過，目前都還有時間，呼籲大家用冷靜和理性方式討論，談判需要時間，這是一個過程，建議工會不要把不加班掛在嘴上，變成習慣，談不順利就用這種方式，會造成旅客不安，期待好好談出來，所提方案符合公司經營和員工照顧，交通部會支持。