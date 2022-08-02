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大陸 大陸焦點 特派現場

陸暫停部分台灣食品進口　台商衝中秋伴手禮憂大斷貨

▲大陸海關總署,海關。（圖／CFP）

▲大陸海關總署。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署昨（1）日陸續通知百餘家台灣食品公司商品暫停進口，正巧在美國眾議院議長欲赴台訪問前夕，引起各方關注。《東森新媒體ETtoday》記者私下探詢一間「榜上有名」的台灣食品公司，該公司相關人士表示，目前大陸疫情趨緩，台商都在為「中秋」伴手禮做準備，「如不能及時補齊相關文件，會有大斷貨的危機。」

▲大陸海關總署,海關。（圖／CFP）

▲台商食品暫停輸陸，憂心中秋伴手禮檔期大斷貨。（圖／CFP）

據了解，大陸海關總署248號《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》表明，進口食品境外生產企業註冊方式需包括所在國家（地區）主管當局推薦註冊和企業申請註冊。

這次大陸海關總署突襲式暫停百家台灣食品進口，主要原因為未完成更新註冊，須待補件後，貨櫃才可靠港，否則得在海上等待，對於部分有保存期限的食品而言，時間拖長造成的經濟損失巨大。

上述相關人士表示，該食品公司是在昨（1）日下午4時許收到通知，隨即上網查看，證實其商品被暫停進口，經向同業詢問得知，部分食品公司接收到同樣通知，只能緊急研擬對策。

相關人士強調，由於大陸疫情趨緩，台商原定瞄準中秋檔期的伴手禮市場，不料卻橫生枝節，「公司事前已經有一貨櫃進港，可以撐到中秋節，但之後勢必得斷貨，還有其他食品公司未能及時反應，目前已經面臨斷貨危機，只能期待補齊文件，待海關放行。」

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