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台鐵工會不滿公司化子法協商敷衍要罷工　「贏不了也不讓你好過」

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵中秋、國慶和九合一選舉將面臨停駛危機。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵勞資5度對公司化子法協商觸礁，不滿資方協商擺爛敷衍，台鐵工會宣布這場敷衍大戲暫停播出，將推動九合一大選日前完成罷工投票程序，中秋和國慶日不加班不出勤將如期進行，工會更向怒嗆台鐵和交通部：「就算贏不了，也不會讓你好過。」

台鐵企業工會表示，5/27對台鐵全體員工來說，是個痛心疾首的日子，工會努力抗議，祈能導正政府的步調不果後，終在當日，立法院三讀通過台鐵公司設置條例，而行政院長蘇貞昌公開表示，對於台鐵公司化，會信守承諾保障台鐵員工福利和待遇，交通部長王國材也說他會與員工站在一起，請台鐵針對每一項子法的細節與工會溝通；令工會憤慨的是，這些承諾都是個臭屁，放完了，它就消失了。

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工會不滿地說，經過這幾場的子法協商會議，資方台鐵局在協商過程中，持續的擺爛敷衍，與公司永續經營息息相關的公司資產、職工福利等，皆以不以為然的態度，敷衍應答外，更不思增進員工福利，宛如這群尸位素餐的主管，不是台鐵員工。

在第5次協商會議中，工會提出中華郵政、港務、桃機公司等公司化單位之福利金數據，與台鐵員工福工福利比較，差距萬元以上，希望公司化後拉近差距，讓台鐵員工對公司化有信心，工會痛批，這群主管就像扯線木偶、傀儡般的應對，看不到用「心」之處，讓工會不得不憤而退出協商會議。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵工會將發起罷工 。（圖／記者李毓康攝）

台鐵企業工會表示，與台鐵局進行子法協商這場敷衍大戲，有暫停播出之必要，決議拿起遙控器，掌握主動權，換個公正的頻道，預計於8/2理事會中，議決著手罷工程序，並預估九合一大選日前(11/25-26)完成罷工法定程序，另外，原先簽署之中秋節(9/10)、國慶(10/10)不加班，如期進行。

台鐵工會強調，台鐵局持續在子法協商會議中，無法提出合理論述，以及提供工會要求的資料，在交通部授意下毫無誠意，按照此模式，在時限終了時，子法訂定將受交通部輾壓通過，而核定的子法版本，可以確定台鐵員工薪資福利仍未改善，且公司資產不足，在掛牌短期經營期間，也必定面臨連續虧損，加上這群尸位素餐的主管領導下，台鐵公司絕對成為失速列車，迅速抵達資本額1/2大站；這樣何來永續經營？持續虧損下，勢必採取COST DOWN，便宜不可能能買到料、好設備及請到好員工，行車安全就是零基礎。

工會最後強硬聲明指出，守護台鐵，保障會員是工會的使命，當坐下協商的互信基礎被打破後，就只剩下勞資拳拳到肉的拚輸贏了；工會要說，就算贏不了，也不會讓你好過。

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