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導彈飛過台灣上空「日本宣布才知道」　律師：打麻將會公開透明？

記者邱晟軒／綜合報導

日本防衛省指出，中國解放軍於4日下午1時56分起至下午4時，向台灣周遭發射常規彈道飛彈9枚，其中4枚導彈飛越台北上空，引發民眾質疑「防空警報為何沒響、國防部為何未率先公布？」對此，記者林智群今（5日）表示，欺敵，本來就是戰爭的一部分，更酸質疑民眾，「你打麻將會公開透明嗎？」

針對國防部未在第一時間公布共軍飛彈越過台灣上空一事，林智群今下午在臉書發文表示，一堆人嘴說日本都知道飛彈情況，台灣國防部都不知道，「國防哪有在公開透明的？我偵測到11枚飛彈，故意講9枚，可不可以？飛彈飛過去，我看到不講，可不可以？日本要講給它講，我就是裝死，你直升機低空100公尺飛過來，測試我方雷達是否抓得到，我看到了，假裝沒看到，可不可以？」

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

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▲解放軍導彈飛越台灣上空，引發各界譁然。（圖／路透社）

林智群認為，欺敵，本來就是戰爭的一部分，兵不厭詐。他更問質疑的民眾「公開透明給中國看嗎？你打麻將會公開透明嗎？」

對於為何沒有公布飛彈軌跡，國防部聲明指出，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此未發布防空警報。聲明也強調考量到中共飛彈射擊以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，決定不公布相關飛行路徑等資訊。

▼解放軍發射東風飛彈路徑圖。（圖／ETtoday製）

▲▼解放軍發射東風飛彈路徑圖。（圖／ETtoday製）

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