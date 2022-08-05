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4飛彈穿越台灣！軍演首日466架班機照起降、過境　239艘船進出港

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲中共解放軍軍演。（圖／路透社）

記者李姿慧／台北報導

美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，中國跳腳環台實彈軍演，交通部借道日本和菲律賓航路改道，讓班機可以順利起降，交通部統計，昨(4)日軍演首日，有466架次順利起降、過境。7大港口也有239艘次正常進出，船舶無取消進出港情況。

中共解放軍軍演影響我國際航路致航班皆須避讓危險區域，交通部借道日菲航道突圍，透過航管引導航機改走替代航路避開危險區。經民航局統計，8月4日(0-24時)航管依序引導之台北飛航情報區國際航班之起飛、降落及過境班機約466架次，包括起飛159架次、降落156架次、過境151架次。

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▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

▲國籍航空正常起降。（資料圖／桃機公司提供）

交通部表示，經觀察起降架次與以往差異不大，至於過境之外籍航機，多數採繞道台北飛航情報區東面福岡及馬尼拉飛航情報區飛行。各航機因飛航目的地不同，所以需避讓之危險區不同，繞行的飛行距離即不同，航機均大致依先前規劃之因應方案飛航。各航機積極配合航管人員引導，航管單位密切掌握航機動態並提供航管服務，使臺北飛航情報區之飛航作業安全得以確保。

▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

▲國籍航空正常起降。（資料圖／桃機公司提供）

海運方面，受影響包括北方進出基隆港、台北港及南方進出高雄港之船舶須採繞行以避開臨時危險區。經航港局統計，自8月4日(0-24時)，國內7處國際商港進港船舶計120艘次、出港船舶計119艘次，無受影響取消進出港之情形。

交通部表示，為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，週知台灣周邊海域船舶避開相關演訓區域外，該局海事中心並24小時監視周邊海域船舶動態，以維航安。

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