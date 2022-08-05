反酸陳時中　黃珊珊：等不到疫苗、快篩才是狗吠火車

▲黃珊珊出席111年度⺠⽣必需品短缺時期配售準備演練。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中參選後話題不斷，近期在接受專訪時指出，未來對手、尚未宣布參選的台北市副市長黃珊珊能力好、很勤快，但對於內湖、港湖發展好像「狗吠火車，沒用」。對此，黃珊珊5日受訪時反酸，「沒有快篩、等不到疫苗，大家對他的要求才叫狗吠火車」。

黃珊珊5日出席111年度民生必需品短缺時期配售準備演練，被問到陳時中將在8月7日公布內湖交通解方，她表示，樂見大家對政策提出具體建議，而不是每一天都是一些不知道怎麼回應的空話。

黃珊珊說，台北市的市政當然很多東西都可受監督，但可能請大家提出比較具體的意見，「否則每一天打口水戰，我真的覺得很累」。

至於陳時中批評對內湖南港交通的發展如「狗吠火車」，黃珊珊則回擊，如果陳部長要這樣說的話，「當時沒有快篩劑，他視同棄守；還有疫苗大家等不到時，我們對他的要求，那才叫狗吠火車」。

另外，陳時中拋出想成立國際事務局，黃珊珊說，北市府有國際事務委員會、也有青年事務委員會，還有各種委員會，目的就是在跨局處的整合，像國際事務委員會功能就是整合其他局處有關國際事務部分，若成立局，只能管理局內事務，無法調動其他單位。目前國際事務委員會由由市長當召集人，成效還不錯。

黃珊珊接著說，因為政府編制有總量管制，要設新的局就要裁撤或是整併一個舊的局，「以現在狀況，我覺得還是要請他們通盤了解，台北市現在局處你認為哪些是需要被變動，再來說要成立新的什麼局」。

黃珊珊說，相信陳時中都是希望提出比較進步的政策，但可能要先了解可行性或可執行的方式，的確市府能整編、以前也有併過，例如體育局也是從體育處整併升格而來，「大家可以討論，但可能要提出具體說法、方案」。