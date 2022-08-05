他手機一拍「裴洛西同框101」　歷史一幕美炸！網驚：會出事

▲裴洛西專機同框101，引來萬人讚嘆。（圖／江畚箕提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台，她的專機3日飛離台灣時，恰好與台北101大樓擦肩而過，同框畫面振奮人心，有網友拍下這歷史性一幕，讓全台網友讚爆「一輩子無憾了！」

為了捕捉歷史性一刻，網友江畚箕透露，當天下班就先衝飛機巷，但人潮太多，於是轉戰到大直河濱公園，裴洛西的波音C-40C運輸機「SPAR19」起飛後，等到101與專機同框時，他便按下手機快門。江畚箕也笑虧，「隔壁的大師都在哀嚎，飛太低沒拍到，還好（我）有抓到置中！」

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不僅如此，江畚箕也不藏私分享一張超美視角，是另一架日本航空急速升空時，飛到101頂端的畫面，他解釋「大直這基本上都拍的到飛機，下面高架橋再裁切掉就好。」

▲江畚箕透露，大直河濱公園能待到各種飛機美照。（圖／江畚箕提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



照片振奮人心，引發萬名網友讚嘆與收藏，「歷史性的照片，等的很有意義與價值，棒棒」、「居然是手機捕捉到！太厲害」、「抓的真準！美照」、「後面有一點山雨欲來風滿樓的港覺」。不過也有網友驚問一句「為什麼輪子沒收？這會出事啦」，江畚箕則解釋「剛起飛還沒收好。」

►照片由江畚箕授權提供！