雷根號沒走！共軍狂言已逼退幾百公里　美打臉：留台周邊監控情勢

▲共軍聲稱已將美軍航母「雷根號」逼退幾百公里，卻被白宮打臉，聲稱「雷根號」將一直留在台灣周邊海域「監控情勢」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國解放軍4日至7日在台灣周邊海空域進行軍事演訓行動，不僅組織了實彈射擊威嚇台灣，甚至還聲稱，共軍此次的台海演習已成功將為裴洛西護航的美軍航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）逼退幾百公里。然而美國白宮卻在4日打臉，聲稱「雷根號」已被指示留在台灣周邊海域「監控情勢」。

綜合美媒報導，美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台後，兩岸的緊張局勢就不斷升級，中國解放軍甚至還下令自4日中午12點開始，在環繞台灣海域的7個區域展開連續72小時的軍演行動，形同於直接將整個台灣封鎖了起來。

中國國防大學教授、解放軍少將孟祥青事後告訴中國官媒，共軍這次的實彈射擊演練取得了圓滿的成功，實彈火力試射首次穿越台灣本島，未來中國將有能力對台灣「想什麼時候打就什麼時候打，想怎麼打就怎麼打，想打哪裡就可以打哪裡」，甚至還揚言共軍已將為裴洛西護航的「雷根號」航母逼退幾百公里。

然而，美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）4日宣布，隨著中國在台海發射導彈，五角大廈已指示「雷根號」留在台灣周邊海域「監控情勢」，「我們不會放棄維持西太平洋海空域在符合國際法的情況下運行的理念，並會持續像我們過去數十年來一直在做的一樣，支持台灣，並捍衛印台地區的自由開放」。