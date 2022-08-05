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日相岸田要求中國「即刻停止軍演」！　會裴洛西談維護台海和平

▲▼日本首相岸田文雄8日召開記者會時落淚表示，前首相安倍晉三遭遇槍擊後，目前正在加護病房搶救。（圖／達志影像／美聯社）

▲岸田文雄強力譴責中方行為，並要求即刻取消軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

中國大陸4日在台灣周遭海域舉行軍演，並發射9枚彈道飛彈，其中5枚落入日本專屬經濟區，引發日方強烈不滿，除了透過外交管道發表抗議外，防衛大臣岸信夫也發表嚴厲譴責。首相岸田文雄稍早與裴洛西進行早餐會談時更強烈批評中方行為並表示抗議，同時要求中國大陸即刻停止軍演。

根據《共同社》報導，日本首相岸田文雄5日上午與美國眾議院議長裴洛西在首相公邸共進早餐並舉行會談，兩人談到中國大陸4日在台灣周遭海域舉行軍事演習，並強調為了「維護台海的和平與穩定」，日美雙方將會持續保持緊密的合作關係。

▲▼ 日本岸田文雄5日上午與美國眾議院議長裴洛西會晤。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄5日上午與美國眾議院議長裴洛西會晤。（圖／路透）

岸田文雄不只在會談中強烈譴責中方行為稱，「中國的行為已經對地區與國際社會的和平及安定造成嚴重影響」，同時也要求中國大陸「即刻停止」軍演行動。

另一方面，中方除了在台灣周遭海域舉行軍演並發射飛彈外，4日更取消了原定於柬埔寨舉行的中日外交峰會，疑似藉此牽制日本。然而9月將逢中日邦交正常化50周年，如今台海與國際局勢一觸即發，對首相岸田文雄而言也將成為外交難題。

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