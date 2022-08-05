　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3度酒駕檢察官要他入獄服刑　男大生秒變「愛上學」向法官求饒

▲酒吧,夜店。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲呂姓男大生夜店喝酒狂歡後騎車回家，酒測值0.75肇事，這次檢察官不同意他再以易科罰金免坐牢，要讓他入監好好反省。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

就讀台灣體育運動大學日間部的呂姓男大生，曾2度酒駕在2021年分別被判3月、2月徒刑，他在今年被抓到第3度酒駕，法院依公共危險罪判5個月徒刑，可易科罰金，但台中地檢署檢察官認為，呂男1年內3度酒駕學不乖，不同意讓他易科罰金；而呂男則以「入監執行會導致受教權中斷」向法院聲明異議，法官審後認同檢察官的專業判斷，駁回異議，呂須入監執行刑期。

根據判決書，呂姓男大生在2020年11月12日酒駕被查獲，酒測值0.37毫克，當時檢方給予緩起訴處分；同年12月13日又被抓到酒駕，酒測值0.42毫克，2021年1月台中地院判決出爐，呂男公共危險罪判刑3月，可易科罰金，併科罰金1萬，法官也因此撤銷先前緩起訴，判第一次酒駕2個月徒刑，可易科罰金。

而2021年10月8日，呂男在夜店喝酒狂歡後又自行騎車，不勝酒力在台中市崇德路上衝撞路旁轎車，造成車輛後車窗幾乎全破、機車也嚴重毀損，酒測值達0.75，超標3倍，遭法院判有期徒刑5月，可易科罰金，但這次檢察官認為呂男3度酒駕，導致肇事結果，非予發監執行，難收矯正之效，於是不准許易科罰金。

呂男則向法院聲明異議，他說明「我知道第三次車禍很嚴重，有深刻反省，我還是台灣體育大學的學生，要升大三，如果入監執行，讓我無法繼續升學，會讓人生造成非常不良的影響，請檢察官看在我年輕還是在學學生，能再給我一次機會，讓准我易科罰金」，並強調「受刑人之受教權保障應高於執行檢察官所裁量之難收矯正之效或難以維持法秩序之情」，請求撤銷地檢署否准易科罰金的處分。

台中地院重新檢視後，認為呂男5年內查獲3度酒駕，而於前案執行完畢未滿2個月又犯同罪，足見他前案易科罰金後，並未收到顯著矯正成效，對刑罰法應力仍薄弱，如再繳罰金免獄，亦難以維持法治序，檢察官否准易科罰金之聲請未有何違法或不當之處，於是認為呂男異議無理由，予以駁回，需入監執行，可上訴。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
金剛悄回台想給女友驚喜！　開門驚見壯漢「被綠畫面太衝擊」
今天還有軍演？　鄉民刷一整排「喊2字」被推爆
死亡+54！最年輕為2名40多歲男　染疫後都爆心肌梗塞
快訊／本土+21577！各縣市確診分布曝　6縣市破千
快訊／今增54死！本土+21577、境外+292
裴洛西遭尹錫悅拒見！　他曝韓美外交內幕
22歲騎士遭環東逆向撞死　母哀痛把「兒肖像刺左手臂」
陸地圖App摸透台灣！　網見「街道用重慶、南京命名」衝熱搜
男星人氣太低「慘被退通告」　無奈吐：我怎麼交代啦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保護綠島石朗珊瑚礁　台東縣府再下重手：禁止工作船下錨

她登樂山林道右腳脫臼！10勇消花9小時救援　將人抬下山送醫

台中5歲女13樓墜落忙！母外出...哥、姊睡午覺　社會局說話了

看到館長P大衛像超噁心！他2度申訴性騷都吞敗　再提告結果曝

城中城大火一審判無期！黃格格狠奪46命　逃殺人罪原因曝光

貨車逆衝畫面曝！連撞8車釀3傷　卡路燈桿「4輪全爆車頭毀」

獨／22歲騎士遭逆撞墜橋亡！母將孝兒「刺左臂」　三寶女鞠躬道歉

黃格格過失致死罪輕判無期！　檢方：參考家屬意見將提上訴

女山友攀南一段摔傷無法行走　空勤直升機成功救援順利送醫

身攜槍毒現身釣蝦場！警沿街攔截　酒測超標...2男再加1罪

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

保護綠島石朗珊瑚礁　台東縣府再下重手：禁止工作船下錨

她登樂山林道右腳脫臼！10勇消花9小時救援　將人抬下山送醫

台中5歲女13樓墜落忙！母外出...哥、姊睡午覺　社會局說話了

看到館長P大衛像超噁心！他2度申訴性騷都吞敗　再提告結果曝

城中城大火一審判無期！黃格格狠奪46命　逃殺人罪原因曝光

貨車逆衝畫面曝！連撞8車釀3傷　卡路燈桿「4輪全爆車頭毀」

獨／22歲騎士遭逆撞墜橋亡！母將孝兒「刺左臂」　三寶女鞠躬道歉

黃格格過失致死罪輕判無期！　檢方：參考家屬意見將提上訴

女山友攀南一段摔傷無法行走　空勤直升機成功救援順利送醫

身攜槍毒現身釣蝦場！警沿街攔截　酒測超標...2男再加1罪

北市老屋10區比例過4成　專家：逼年輕人往新北

65歲以上長者近2成「一劑都沒打」　李秉穎2理由建議「打滿四劑」

保護綠島石朗珊瑚礁　台東縣府再下重手：禁止工作船下錨

實測25分鐘車內溫度「狂飆到57度」　網友驚：那是舒肥牛排的溫度

青少年暑假易被誘惑犯罪　屏東警強化青春專案宣導作為

網傳花9400萬遊說裴洛西來台　民進黨喊告：文件根本是假的

金剛悄回台想給女友驚喜！開門驚見壯漢「被綠畫面太衝擊」怒提分手

乾旱茶樹受災！花蓮瑞穗茶農現金救助　每公頃5.5萬至8／15止

她登樂山林道右腳脫臼！10勇消花9小時救援　將人抬下山送醫

中國對裴洛西訪台反應　布林肯認定「公然挑釁」：軍演恫嚇台灣

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

社會熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

即／台南20噸吊車翻覆　駕駛慘遭重壓無生命跡象

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

7歲小兄妹凌晨叫賣飾品　警查真相滿滿洋蔥味

妻竟與好兄弟上床　人夫崩潰求償200萬

學姊邀玩柬埔寨！傻妹被逼做詐騙　遭軟禁狂毆

水淹嘉義市區畫面曝　博愛陸橋回堵慘成停車場

怨不照顧母親...趕妻離家　看護坐身上猛搖

妙齡女慶生趴後懷孕　胚胎驗出撿屍者

快訊／台中5歲女童13樓墜落送醫不治　原因待查

小琉球被劃為「軍演區」　漁民憂：若成常態怎麼生活

更多熱門

相關新聞

女大生酒駕被罰9萬沒錢繳　辛苦打工分期3年終還清

女大生酒駕被罰9萬沒錢繳　辛苦打工分期3年終還清

屏東縣一名女大生，2019年5月間酒後騎乘機車，行經台北市信義區被警察攔獲並拒絕酒測，遭台北市交通裁決所開罰9萬元，女大生繳納2萬元後未再繳款，剩下的7萬元罰單於2021年3月移送法務部行政執行署屏東分署執行。

酒駕講習通知穿越10年才到　他找答案卻被監理所掛電話

酒駕講習通知穿越10年才到　他找答案卻被監理所掛電話

闖燈害傷輕判7月　他掰對方「掉酒瓶」法官打臉

闖燈害傷輕判7月　他掰對方「掉酒瓶」法官打臉

偷100元盆栽被起訴！　法官嗆檢：沒必要

偷100元盆栽被起訴！　法官嗆檢：沒必要

高鐵再加碼28班「大學生開學返校5折優惠列車」　8/4開搶

高鐵再加碼28班「大學生開學返校5折優惠列車」　8/4開搶

關鍵字：

酒駕累犯大學生易科罰金異議受教權檢察官坐牢

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

即／台南20噸吊車翻覆　駕駛慘遭重壓無生命跡象

炎亞綸遭自創品牌「微博團隊」切割！

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面