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社會 社會焦點 保障人權

闖燈害重傷輕判7月…男掰對方車子「掉出酒瓶」求輕判　法官打臉

▲車禍，意外，傷害，災難，撞毀。（圖／pixabay）

▲戴男騎車闖紅燈撞上邱男，害對方全身多處重傷害，一審被判7個月後，上訴反咬對方「車廂有酒瓶」，意圖再減輕刑責。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

戴姓男子騎機車載女友上路闖紅燈，不慎撞上邱姓男子所騎機車，造成邱多根肋骨骨折、顱內出血、血胸，治療後仍有大腦創傷性出血、認知功能障礙等重傷害，法院一審依過失重傷害罪，處戴男有期徒刑7個月，不得易科罰金；他向台中高分院提出上訴，強調車禍現場看到邱男的機車置物箱有酒瓶掉出，以「對方可能酒駕」希望減輕刑責，但遭高分院認為對方身受重傷、這樣的刑度已經很輕，因此駁回上訴維持原來刑度定讞。

判決書指出，戴男2020年8月21日上午，騎機車載女友行經台中經貿三路與中清路口時闖紅燈，與右方也搶紅燈通過的邱姓男子發生碰撞，猛烈撞擊力道造成邱男連人帶車噴飛，送醫治療後有多根肋骨骨折、顱內出血、出血性腦中風、創傷性血胸、多處擦挫傷等，經過手術復健後，仍有大腦損傷、肢體無力、認知功能障礙、語言吞嚥障礙等重傷害。

戴男遭檢察官起訴後，台中地院一審認為當天天氣良好、視線無障礙物，戴男卻闖紅燈闖進路口，導致車禍發生，使對方身體健康受有嚴重傷害，未與對方達成和解並取得原諒，但考量事故發生後他留在現場，向警方坦承為肇事者，符合自首要件，依過失重傷害罪判處7個月徒刑。

但戴男不服上訴，表示調解時他都有到場，反而是邱男皆未到場，才無法討論賠償總金額；此外，他指出在車禍現場有看到邱男的機車車廂掉出酒瓶，且沒有人知道邱男的酒測值，他也說對於邱男的傷勢其實很自責也很關心，只是邱男遠在金門休養。

台中高分院審理後，認為戴男所說「看到有酒瓶掉出，且未知邱男酒測值」，只是他的猜測之詞，且他這一撞造成邱男的損害非輕，一審已經因他自首犯罪宣告最低刑度，將其它訴求納入考量後刑期也未過重，因此再請求輕判已無理由，判決駁回上訴，全案定讞。

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