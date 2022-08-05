女大生酒駕被罰9萬沒錢繳！一路南漂辛苦打工　分期3年終還清

▲書記官致電女大生 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名女大生，2019年5月間酒後騎乘機車，行經台北市信義區被警察攔獲並拒絕酒測，遭台北市交通裁決所開罰9萬元，女大生繳納2萬元後未再繳款，剩下的7萬元罰單於2021年3月移送法務部行政執行署屏東分署執行。

分署受理案件後先通知女大生進行催繳，但她未有任何回應。經執行人員職權調查，發現她在金融機構尚有小額存款，遂核發執行命令凍結帳戶，女大生接獲扣押存款公文，終於來電表示目前已大學畢業，現有的收入為打工所得，願意陸續繳交罰款，女大生果依約將2500元匯票寄送分署，之後也持續寄來金額不等的匯票，每次都在掛號信裡以小紙條寫上個人的聯絡電話與地址，便於分署執行人員與其聯繫，信封上的地址則從北部變成中部，印記著北漂遊子的遷徙歷程。

上個月底女大生突然一次繳清剩下的4萬多元酒駕罰單，書記官遂去電與女大生聯絡，女大生表示由於近期打工有賺到比較多的錢，便想優先處理該筆欠款，經過漫長的3年終於卸下罰單重擔。

屏東分署呼籲，學生若因租屋在外，以致戶籍地與居住地不同者，最好要提醒家人有收到其罰單或公文時記得轉交。更重要的是現值暑假天氣炎熱，不論是獨酌消暑、與同學或打工同事歡聚暢飲，切勿酒駕，不然辛苦工作的收入還要拿來繳罰單，得不償失，而義務人如確實有經濟上的困難無法一次繳清，可到場提出合理說明以申請辦理分期，分署審酌後同意且按期正常繳款就不會被扣薪、扣存。為響應酒駕零容忍，屏東分署對於酒駕案件不會放暑假，將繼續執行追到底，以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。