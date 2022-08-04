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社會 社會焦點 保障人權

翁偷100元九層塔盆栽被起訴！　法官嗆檢「沒必要」判免刑

▲房子,植物,盆栽,樹,窗。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲一名80歲老翁偷走鄰居盆栽，被依竊盜罪起訴，法官最終判老翁免訴。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃資真／台北報導

台北市一名80歲老翁偷走鄰居價值約100元的九層塔盆栽，遭檢方依竊盜罪起訴。然而法官不僅判老翁免刑，還在判決書中強調檢察官「應勇於承擔並善用法律賦予的裁量權限」，被告既然已經返還物品也真誠道歉了，對年已80歲的老翁實在沒有論罪科刑的必要。

判決書指出，這名80歲的黃姓老翁在去年10月29日上午5時9分左右，偷走鄰居擺放在住處門口的九層塔盆栽，價值約100元。

鄰居發現盆栽遭竊後報警處理，警方經調閱監視器，發現竊賊正是這名老翁，因此依竊盜罪起訴黃翁。

不過，法官在判決書中提到，檢察官應勇於承擔並善用法律賦予的裁量權限，以本案來說，老翁年已80歲、竊取財物價值僅100元、始終坦承犯行，從刑事政策目的及節約訴訟資源角度來看，實在沒有論罪科刑的必要。

法官也強調，檢察官享有極大的裁量權限，檢察權行使完全依憑其個人本於專業良知，自然應該勇於承擔，以更細膩、具體、合理的方式實踐正義。

最後，考量老翁並無任何犯罪前科，且盆栽價值僅100元，可見價值不高，又老翁在警詢時即坦承犯行，誠摯表達悔意，並將盆栽還給鄰居。另外，老翁因高齡而重聽，輔佐人也稱「被告說他知道錯了，請原諒」、「被告在家一直說他很後悔」，法官認為沒有處罰的必要，依刑法第61條第1款規定，判決黃翁免刑。

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