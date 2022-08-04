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社會 社會焦點 保障人權

酒駕講習通知單「穿越10年」才到　他找答案卻被監理所掛電話

▲男子接到酒駕講習通知單，但違規時間是發生在10年前，男子打給監理所要求答案卻被掛電話。（圖／李天生提供）

▲男子接到酒駕講習通知單，但違規時間是發生在10年前，男子打給監理所要求答案卻被掛電話。（圖／李天生提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區55歲李姓男子2012年因無照酒駕被攔，當時已繳了罰單，不料2022年卻收到要參加6小時的講習通知單，李男不解，都過了10年了才通知講習，他打電給到監理所詢問，電話被一轉再轉，轉接5人接聽，最後得到「去申訴」的答案，李男氣憤不已，明明是監理單位的錯，為何要他花時間去申訴？記者致電監理所，尚未得到回覆。

李男指出，他在2012年7月12日無照騎車又喝酒遭警方取締，他依規定繳交罰款，後來又陸續都是無照且喝酒被攔檢，他坦承罰到怕，也關到怕，去年不但繳清積欠的10多萬元罰單，順利考到駕照，更重要的是戒酒了。

不料今年4月19日他竟接到台中區監理所道路交通安全講習通知單，要他8月22日接受6小時課程，通知單上明白載明違規時間是「101年7月12日」，他覺得不可思議，為什麼10年前的紅單，卻要他今年去參加講習？

市議員李天生接獲李男陳情後發現，依民法規定請求權期限為5年，這張已逾期失去效力，監理所無權再要求當事人接受講習。

李男抱怨說，他一接到交通安全講習單後，曾經打電話向監理所查詢，先是轉另一個單位，接著又換不同人接電話，他總共打了5次電話，最後竟被掛電話並警告，「如果不參加講習，將遭到罰款處分」，不然就去申訴，他不滿的說，這是行政機關的疏失，卻要他花時間提申訴，令人非常氣憤。

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