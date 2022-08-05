鮮肉選手衝刺一半「巨根滑出褲襠狂甩」　邊跑邊扶超尬！影片瘋傳

Mundial de atletismo sub20, Cali (Colombia). Última serie de los 400 metros del decatlón.



El italiano Alberto Nonino (18 años), por la calle cinco, empieza muy bien pero acaba entrando último.



Iba con la minga fuera. Literalmente #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/u3Jx8yLaz0 — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) August 3, 2022

記者吳美依／綜合報導

義大利十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）出席2022年世界田徑U20錦標賽，他在400公尺賽跑最後衝刺時，生殖器卻頻頻滑出褲襠，只好不斷伸手調整，也導致速度嚴重放慢，淪為最後一名通過終點線的選手，而上述尷尬過程都被鏡頭捕捉下來，在社群媒體上瘋傳。

18歲的尼諾尼遠赴哥倫比亞卡利（Cali）參賽，只見他在開跑後佔領先地位，最後一個彎道更以驚人速度超過2名對手，卻在最後衝刺階段明顯放慢，甚至6度抓著胯下，最後以51秒57的成績墊底。

▲義大利十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）因為褲子的問題淪為最後一名。（圖／翻攝推特@SanchezdeCastro）



西班牙媒體很快指出，諾尼諾沒穿內褲，才會導致表現差強人意。體育記者卡斯特羅（David Sanchez de Castro）也毫不留情地在推特揭露此事，「第5跑道的義大利人諾尼諾開賽態勢良好，卻是最後一個衝過終點線的。他真的『把陰莖掏出了。』」

尼諾尼在Instagram證實，這次表現令人失望，一切都是因為褲子的問題。他表示，這很明顯是一場意外，希望大家別再把影片連結傳過來，「我現在很想試圖一笑置之，但事後感覺實在糟透了，我很感謝親友幫助我，好好克服在賽後幾小時發生的事情。」

尼諾尼也抨擊媒體報導此事的態度，「媒體對於義大利及全球的霸凌案件表達擔憂，卻又發表了這些文章，這對於一個較敏感的人而言，可能造成很大的傷害。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》