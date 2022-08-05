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鮮肉選手衝刺一半「巨根滑出褲襠狂甩」　邊跑邊扶超尬！影片瘋傳

記者吳美依／綜合報導

義大利十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）出席2022年世界田徑U20錦標賽，他在400公尺賽跑最後衝刺時，生殖器卻頻頻滑出褲襠，只好不斷伸手調整，也導致速度嚴重放慢，淪為最後一名通過終點線的選手，而上述尷尬過程都被鏡頭捕捉下來，在社群媒體上瘋傳。

18歲的尼諾尼遠赴哥倫比亞卡利（Cali）參賽，只見他在開跑後佔領先地位，最後一個彎道更以驚人速度超過2名對手，卻在最後衝刺階段明顯放慢，甚至6度抓著胯下，最後以51秒57的成績墊底。

▲▼義大利十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）跑步時生殖器不斷滑出褲襠。（圖／翻攝推特@SanchezdeCastro）

▲▼義大利十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）跑步時生殖器不斷滑出褲襠。（圖／翻攝推特@SanchezdeCastro）

▲義大利十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）因為褲子的問題淪為最後一名。（圖／翻攝推特@SanchezdeCastro）

西班牙媒體很快指出，諾尼諾沒穿內褲，才會導致表現差強人意。體育記者卡斯特羅（David Sanchez de Castro）也毫不留情地在推特揭露此事，「第5跑道的義大利人諾尼諾開賽態勢良好，卻是最後一個衝過終點線的。他真的『把陰莖掏出了。』」

尼諾尼在Instagram證實，這次表現令人失望，一切都是因為褲子的問題。他表示，這很明顯是一場意外，希望大家別再把影片連結傳過來，「我現在很想試圖一笑置之，但事後感覺實在糟透了，我很感謝親友幫助我，好好克服在賽後幾小時發生的事情。」

尼諾尼也抨擊媒體報導此事的態度，「媒體對於義大利及全球的霸凌案件表達擔憂，卻又發表了這些文章，這對於一個較敏感的人而言，可能造成很大的傷害。」

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