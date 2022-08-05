「捕獲」野生獨眼巨人高雄出沒？超逼真「裸視3D」狂吸民眾打卡

▲裸視3D視覺動畫技術近期出現在高雄義享時尚廣場，3D獨眼巨人吸引民眾打卡。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

「捕獲」野生獨眼巨人在高雄出沒！？狂嗑美食之餘還不忘「濃韻」烏龍茶解膩？這麼懂吃的獨眼巨人近期在高雄義享時尚廣場「駐點」，狂嗑美食還不忘搭上解膩好物「濃韻」茶飲，透過裸視3D視覺動畫技術讓巨人栩栩如生，頻頻「出框」的特效更讓民眾驚呼不已，吸引許多路過的民眾拍照打卡與獨眼巨人大玩創意互動，成為近期高雄街頭的吸睛亮點。





原來是「濃韻」跟上全球裸視3D風潮，大玩視覺創意！影片中透過獨眼巨人實測大嗑炸雞、漢堡及各式甜點，再暢飲一波濃韻茶飲瞬間解油膩，點頭讚不停並大方與民眾分享好物。這次在高雄義享時尚廣場推出為期一個月的戶外廣告，透過超吸睛的展演方式宣傳「斷捨膩、喝濃韻」，成功吸引不少民眾的目光。





品牌表示，影片中坐擁美食山的獨眼巨人，就像面對美食想吃又不敢吃的我們，搭配濃韻烏龍茶無糖、無熱量且具有濃厚兒茶素，厚實茶感又解膩，還榮獲健康食品「不易形成體脂肪」及「調節血脂功能」雙認證；濃韻日式綠茶也榮獲健康食品「調節血脂」認證。炎炎夏日爽吃美食的歡樂時光，也別忘了跟著獨眼巨人的爽吃秘訣，邊吃美食搭配喝濃韻，輕鬆甩開罪惡感，瞬間解膩少負擔。