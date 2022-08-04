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消保會抽驗50冰店衛生　台南名店裕成、泰成上榜！最扯超標3800倍

▲台灣消費者保護協會踢爆台南、高雄知名冰品店衛生超標。（圖／記者許宥孺攝）

▲消保會購買冰品抽樣檢驗，發現台南一家排隊名店腸桿菌超標3800倍。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

酷暑難耐，不少民眾都會吃冰一解暑氣。台灣消費者保護協會自7月起，抽驗南高屏共50家冰品店，發現共有10家冰店衛生不及格。驚人的是，這10家冰店幾乎都是網路極具人氣的排隊名店，其中台南裕成水果冰店販售的牛奶冰，腸桿菌超標3800倍，讓消保會不禁感嘆：「業者良知在哪裡？難道台灣人都是鐵胃？」

近日冰品店生意強強滾，台灣消費者保護協會自7月11日起，陸續扮演消費者角色，至台南、高雄、屏東共50家知名冰店進行冰品衛生取樣，並於購買當日就直送SGS實驗室檢驗。

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▲台南知名網紅冰店赫見腸桿菌超標3800倍。（圖／消保會提供）

▲台南知名網紅冰店「裕成水果冰店」赫見腸桿菌超標3800倍。（圖／消保會提供）

此次採買檢驗冰品計屏東10件、台南15件、高雄25件，總共50件。檢驗結果屏東10件全數合格，台南15件中有5件不合格，高雄25件中有5件不合格。

台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚指出，今年因為衛生法規更動，除了檢驗科目的菌種範圍更廣以外，冰品衛生檢驗的區分也更嚴謹。例如抽驗一碗八寶冰，以往可以含料整碗送至SGS檢驗，今年卻是嚴謹的需要分別檢驗，也就是說一碗八寶冰中的八寶料與清冰須分別以不同法規標準進行檢驗，此次消保會以檢驗「清冰」為主。

▲台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚。（圖／記者許宥孺攝）

徐邦瀚說，此次檢驗項目以「清冰」為主，不過當日台南裕成水果冰店表示，他們的清冰就是牛奶冰，冰塊則是由其他廠商處購買。消保會當日將該店冰品送驗後，檢驗報告顯示腸桿菌超標3800倍，數字相當離譜，讓人不禁懷疑是否冰塊源頭已受汙染。

而另一家則是台南泰成水果冰店，消保會前往購買的時候，向店家表示希望冰與料分開包裝要外帶，然而店家拒絕將冰與料分開，所以此件是以冰與料混合的方式去檢驗的對照組，結果檢出腸桿菌超標26倍。消保會指出，這個對照組的檢驗結果也希望可提醒消費者，店家放置於旁的配料，挑選時應注意擺放地點乾淨衛生且盡量不要點購擺放過久的配料，非現切的水果配料亦然。

▲台灣消費者保護協會醫事專業委員、小兒感染科醫師林庭逸。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣消費者保護協會醫事專業委員、小兒感染科醫師林庭逸。（圖／記者許宥孺攝）

小兒感染科醫師林庭逸表示，過去冰品是檢測大腸桿菌，因應檢測法規更動，今年檢驗菌種更多，一旦檢驗超標，代表食品原料、製作、運送、儲存、製程出狀況。雖然台灣人對於大感桿菌有耐受性，運氣不好僅是上吐下瀉、嘔吐不適，但若不幸吃到致病菌種，恐引起高燒、脫水，甚至引起敗血症致死。

▲台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚(圖左)、台灣消費者保護協會常務理事蔡昌學。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚(圖左)、台灣消費者保護協會常務理事蔡昌學(圖右)。（圖／記者許宥孺攝）

專科醫師蔡昌學表示，若驗出沙門氏桿菌，可能造成旅行者腹瀉，症狀輕微的話，可能是腹瀉，但嚴重的話恐導致脫水，「台灣人多數有耐受性，但若疫情解封，外國人來到台灣美食王國，吃到名店冰品卻導致感染，這會是國門顏面損失」。

▲律師黃柔雯。（圖／記者許宥孺攝）

▲律師黃柔雯說明抽驗結果。（圖／記者許宥孺攝）

律師黃柔雯表示，根據《食品安全衛生管理法》第38條，衛福部公告腸桿菌科檢驗方式，過程是非常嚴謹，其中台南一家知名冰店腸桿菌超標3800倍，依法令限期改善，若複查未通過則可處3萬致300萬元罰鍰。

▲台灣消費者保護協會踢爆台南、高雄知名冰品店衛生超標。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣消費者保護協會踢爆台南、高雄知名冰品店衛生超標。（圖／記者許宥孺攝）

▲台南知名網紅冰店赫見腸桿菌超標3800倍。（圖／消保會提供）

▲高雄鹽埕知名冰店腸桿菌超標7倍。（圖／消保會提供）

▲消保會公布南部知名冰店不合名單。（圖／消保會提供）

▲消保會公布南部知名冰店不合格名單。（圖／消保會提供）

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