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高雄婆婆冰、大碗公「腸桿菌超標」　違規未改善最高罰300萬

▲台南知名網紅冰店赫見腸桿菌超標3800倍。（圖／消保會提供）

▲高雄鹽埕知名的「婆婆冰」驗出腸桿菌超標。（圖／消保會提供）

記者許宥孺／高雄報導

台灣消費者保護協會自7月起，抽驗南高屏共50家冰品店，發現共有10家冰店衛生不及格，像是高雄婆婆冰、大碗公冰、散步路徑霜淇淋都上榜。高雄市衛生局今(4日)接獲消保會抽驗結果，立即至轄內5家衛生標準超標店稽查抽驗，如果衛生表準不符規定，將命業者限期改善，再次抽驗仍不符衛生標準，最高可處300萬元罰鍰。

近日冰品店生意強強滾，台灣消費者保護協會自7月11日起，陸續扮演消費者角色，至台南、高雄、屏東共50家知名冰店進行冰品衛生取樣，並於購買當日就直送SGS實驗室檢驗。

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此次採買檢驗冰品計屏東10件、台南15件、高雄25件，總共50件。檢驗結果屏東10件全數合格，台南15件中有5件不合格，高雄25件中有5件不合格。

▲台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚。（圖／記者許宥孺攝）

台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚說，此次檢驗項目以「清冰」為主，不過台南中西區民生路一家知名水果冰店表示，他們的清冰就是牛奶冰，冰塊則是由其他廠商處購買。消保會當日將該店冰品送驗後，檢驗報告顯示腸桿菌超標3800倍，數字相當離譜，讓人不禁懷疑是否冰塊源頭已受汙染。

高雄市衛生局今(4)日接獲消保會公布南部知名店家冰品衛生抽驗結果，即派員會同市府消保官前往5家衛生標準超標店家，依食品良好衛生規範準則稽查並抽驗。

▲衛生局前往消保會公布5家冰品衛生超標店家稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局會同消保官前往消保會公布5家冰品衛生超標店家稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，有關消保會此次抽驗品項為清冰及冰淇淋，其製作過程中水質、食材、器具、機具、包裝等若受到污染，或作業人員的個人衛生狀況不佳皆有可能造成衛生指標菌超標情形。

為確保消費者飲冰品食的安全，衛生局已派員稽查，倘有衛生標準不符規定者，後續將依食品安全衛生管理法第17條暨同法48條規定，命業者限期改善，屆期再次抽驗仍不符衛生標準者，處罰鍰新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲食品業者應依規定做好自主管理，製冰用之濾水器定期更換濾心，注意從業人員的個人衛生，落實手部衛生，冰杓勿直接置於冰塊槽內，定期清洗機具及盛裝冰品飲料之容器，注意冰品配料保存環境衛生及溫度，運冰車及運送人員善盡自主衛生管理，以確保產品衛生品質，另提醒民眾夏季氣候炎熱，飲冰品勿置於室溫過久須儘早食用，應勤洗手、注意飲食衛生，才能消暑又安心。

▲消保會公布南部知名冰店不合名單。（圖／消保會提供）

▲消保會公布南部知名冰店不合格名單，台南、高雄各佔5件。（圖／消保會提供）

▲台灣消費者保護協會踢爆台南、高雄知名冰品店衛生超標。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣消費者保護協會踢爆台南、高雄知名冰品店衛生超標，痛斥業者「良知在哪？」。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣消費者保護協會踢爆台南、高雄知名冰品店衛生超標。（圖／記者許宥孺攝）

▲台南裕成水果冰店腸桿菌超標3800倍。（圖／記者許宥孺攝）

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