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阿北「餒餒腫脹流血」！越長越大還會吐氣　就醫被笑瘋子確診乳癌

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲吳先生分享抗癌經驗。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名吳先生發現右側乳頭有一顆花生大小的腫塊，經過3個月，腫塊變成大拇指指節般大，還時常覺得「餒餒在吸吐氣」。他懷疑得了乳癌，但是看過4、5位醫師，卻被笑是瘋子，最後是在北部醫院確診乳癌第3期，並在親友介紹下，到高雄開刀治療，術後預後良好，甚至還增胖3公斤。

60多歲的吳先生因乳頭腫脹流血，在台北醫學中心確診乳癌3期，去年11月因親友介紹到高雄博田國際醫院乳房醫學中心開刀，決定以全乳切除加淋巴擴清。

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▲博田國際醫院乳房醫學中心主任魏銓延。（圖／記者許宥孺攝）

▲博田國際醫院乳房醫學中心主任魏銓延。（圖／記者許宥孺攝）

主刀的博田國際醫院乳房醫學中心主任魏銓延表示，由於吳先生心肺功能較差，麻醉風險很高，所以手術過程必須速戰速決，手術僅花10分鐘，加上傷口縫合，約半小時就完成，晚上巡房時，還看到吳先生悠哉的在吃便當，還說「完全不痛」，並拉著他問「什麼時候可以出院」。

吳先生在上月結束化療療程，昨日在醫師陪同下召開記者會談抗癌經驗，呼籲癌症患者「早期發現、早期治療」。吳先生說，當初他摸到乳頭有顆小腫塊，就如花生米般大小，找了4、5位認識的醫師詢問「是不是乳癌」，結果竟被說是「肖ㄟ」、「不可能」。

▲▼吳先生接受微創手術，術後預後良好，院方特別獻花給他，祝福他父親節快樂。（圖／記者許宥孺攝）

▲吳先生接受微創手術，術後預後良好，院方特別獻花給他，祝福他父親節快樂。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼吳先生接受微創手術，術後預後良好，院方特別獻花給他，祝福他父親節快樂。（圖／記者許宥孺攝）

吳先生說，他一度以為沒事，但患處腫塊長到像大拇指指節般大，不時覺得癢，就像在「餒餒在吐氣」，甚至還會滲血，直到在醫學中心檢查出乳癌第3期，他才南下到高雄就診，並且在診間直接答應開刀。

魏銓延表示，男性乳癌多以乳頭疼痛、腫塊為表現，因此不難察覺，不過男性通常因為自身害羞，都會拖到流血、滲出分泌物，才到院檢查，也導致延誤治療錯過黃金期。

魏銓延強調，很多人認為乳癌與家族史有關，但其實有90%案例是後天習慣所造成，包含飲食、環境汙染等因素，造成乳房病變。預防乳癌不外乎是飲食健康，不吃加工類食物、少攝取油炸類，並且保持運動、心情舒暢。

▲▼吳先生接受全乳切除手術。（圖／博田醫院提供）

▲吳先生乳頭滲血。（圖／博田醫院提供）

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