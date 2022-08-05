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台積電高雄營運時間曝！楠梓產業園區唯一進駐商　年產值1576億

▲楠梓科學園區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲楠梓產業園區建廠模擬示意圖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府推動楠梓產業園區開發規劃7日動土，全球半導體領導大廠台積電已與市府完成簽約將進駐設廠，加上市長陳其邁上任後推動產業轉型積極招商，帶動上下游相關產業鏈投資設廠，中油也設置循環技術暨材料創新研發專區。經發局今（5）表示，台積電是楠梓產業園區唯一進駐廠商，園區動土也代表廠區進入建廠階段，完備產業鏈關鍵拼圖，高雄將成為全球半導體研發與製造中心。

經發局長廖泰翔指出，去年7月啟動楠梓產業園區報編計畫，今年3月、5月分別完成土壤及地下水整治解除列管，不到一年內完成整治與報編，凸顯市府跨局處高效率行政推動園區建設，除完備建廠所需水、電及土地，也與成大、中山大學半導體學院合作，並推動產業暑期實習計畫，提早培育半導體產業發展所需的人才，為產業打造最佳投資環境。

廖泰翔表示，市長陳其邁上任後加速產業轉型，除大力推動楠梓產業園區吸引台積電設廠，更已布局相關產業鏈進駐高雄，包括IC設計義隆電子進駐亞灣設立研發中心、群聯插旗橋頭科學園區，IC製造的穩懋、華邦電、華新科、強茂、華騰等，以及半導體封測大廠日月光、穎崴、新特以及半導體先進材料的德商默克、美商英特格、台塑德山、楠梓電、中央硝子、田中電子、美商慧盛、聯亞科技等。

▲楠梓科學園區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲半導體產業聚落在高雄成形，打造出完整的半導體產業鏈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

廖泰翔指出，若再加上半導體設備製造的天正國際、榮眾科技、鈦昇、台灣華爾卡等半導體關聯公司，從設計、製造、封測至材料、設備等產業鏈，在這一、兩年內陸續進駐高雄設廠或加碼投資，預估未來5年內打造出完整的半導體產業鏈，高雄將成為全球半導體研發製造中心。

廖泰翔也分析，不只半導體產業聚落在高雄成形，近年全球科技大廠紛搶進的電動車產業也看好高雄，相繼到高雄投資設廠，包括鴻海在和發產業園區設置電芯研發暨試量產中心，順益汽車計畫成立電動巴士製造中心，以及積極搶進電動車電池的台泥集團三元能源也在高雄設廠。此外緯創集團及旗下晶傑達也要在前鎮科技產業園區建廠生產全球車載及工控面板，同時另設高雄研發總部吸引在地人才，衝刺車用電子、工控與物聯網等新事業。

廖泰翔強調，高雄過往長期做為台灣石化、金屬重工業的重要生產基地，具厚實工業基礎，但面對世界政經局勢與產業變化，在市長陳其邁所提的加速推動產業轉型、增加就業機會兩大優先政策帶領下，就任將屆兩年已見具體成果，尤其是作為指標投資案的台積電高雄設廠，在園區動工後將進入實質開發，預計2024年營運後初期將增加至少1,500個工作機會及每年1,576億元產值，代表高雄將從石化、金屬等重工業轉型為半導體高科技智慧城市，兆元科技產業聚落成形。

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