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上任成立「國際事務局」！陳時中開競選支票 　增強北市與世界的連結

▲▼文山區公所治安社區研習觀摩會議8/4舉行，國、民兩黨台北市長參選人蔣萬安、陳時中不約而同先後抵達會場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中拋出成立「國際事務局」的討論。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，其中又以台北市長選舉最受關注。民進黨台北市長參選人陳時中自宣布參選後，抓著柯文哲8年施政猛打，博得不少媒體目光，4日更在臉書表示，台灣的台北、國際的台北，未來上任後將以全球視野創設「國際事務局」，增強與世界連結。

陳時中說，台北市作為首都，運作節奏需與國際脈動同步，並積極與其他城市往來。隨著蔡英文政府執政，台北與世界的往來越加緊密。各國使節與參訪團接續拜訪，進行防疫、經貿與文化的交流。近日美國眾議院議長裴洛西訪台，台北也成為國際媒體聚焦所在。

「台北要與其他國際城市並駕齊驅，涉外事務組織架構需更制度化。」陳時中說，強化對外關係經營，分享地方自治經驗，在既有基礎上增添軟實力，說好台北的故事，掙脫世界長久受限一中敘事的思考框架。組建城市外交隊，擴大市民參與國際活動，建立台北品牌，增加台北認同與光榮感。

陳時中表示，台灣走向世界的路上，首都扮演著舉足輕重的角色。未來擔任市長，我將成立「國際事務局」，從組織面著手，整合各單位的涉外事務，提升工作深度及廣度。在台灣走向世界的同時，也讓世界走進台北。

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