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張善政曾主張「台灣科技業去大陸高階研發」　沈榮欽直呼：給台灣帶來災難

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（27）日受訪時，針對余正煌出面發表聲明時表示，一些細節透露也好，慢慢地讓這個論文事情變得更明顯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣資通訊、晶片業發展成熟，技術在全球居領導地位，不少人才也成為中國公司挖角對象，盼藉此縮短科技實力的差距，導致台灣關鍵技術遭竊取的風險大增。國民黨桃園市長參選人張善政被爆料，過去曾主張「台灣科技業應趕快去大陸高階研發」，但該文章遭到刪除。加拿大約克大學副教授沈榮欽便質疑，若台灣高科技業者真的聽從張善政的建議，不出數年，台灣的高科技產業根基將為之腐蝕。

沈榮欽4日在臉書撰文指出，國民黨桃園市長參選人張善政曾任宏碁副總、Google亞洲硬體總監，也擔任過科技部長、行政院長，風評都很不錯，是藍營的優秀人才。但其過去一篇《兩岸科技發展的競合》，卻暴露出對美中貿易戰發展脈絡的無知。

沈榮欽引述當張善政該篇文章所述，「台灣科技產業要趕快去中國進行高階研發，現在台灣的高階研發居於領先優勢，先搶占中國市場提前布局，當將來中國拿到科技自主權，台灣就可維持高科技的領先優勢，這是台灣科技業要掌握的機會，若不好好運用中國市場，就是腦袋有問題」。

張善政還指出，「為什麼華為會讓美國如此懼怕？因為，華為開發5G相關國際標準，投入很多研究發展，讓國際標準組織採納，而且中國比重超越美國。歐美抵制華為的電信設備，但在第三世界都是用華為的設備，特別是非洲，因為華為的電信設備『俗擱大碗』。」

張善政還說，「不論蘋果與華為，除了日常性功能晶片，也會有人工智慧晶片，華為準備自己做，連微軟都說要用華為的人工智慧晶片，讓美國很沒面子。由此可見，華為不論在電信設備或是手機技術，都讓美國心驚肉跳。中國大陸的科技有其劣勢，但也有契機」。

對此，沈榮欽直言，從張善政的文章可以看出，雖然是科技專家，但張對兩岸與華為有多陌生；此外，張善政發表這篇文章時，已經歷經前總統川普的貿易戰、現任總統拜登也已上任，但仍然對美中科技對抗相當不了解。

沈榮欽舉例，華韋過去劣跡斑斑，無論是非洲傳輸當地資料到中國、偷竊或是剽竊加拿大北電網路的技術，甚至還在北電總部安裝竊聽器，促進北電破產（北電之於加拿大，猶如台積電之於台灣，曾佔股市近4成市值），到侵入美國核武器通訊等各種劣跡斑斑，張善政似乎一無所知。

沈榮欽直言，張善政對美中科技戰認識不深，在大局勢走向關鍵技術「目標式脫鉤」情況下，居然建議「台灣科技產業要趕快去中國進行高階研發」，完全與高科技留台、與西方供應鏈高度整合並將中國視為市場的趨勢，背道而馳。

沈榮欽表示，若台灣高科技業者真的聽從張善政的建議，不出數年，台灣的高科技產業根基將為之腐蝕，包括台積電在內。張善政對高科技產業與兩岸政策的見解，只會給台灣帶來災難。

「幸好張善政不是在美中科技戰時擔任科技部長與行政院長，對台灣高科技業傷害有限。」沈榮欽說，否則今日台灣的競爭優勢將大幅降低，不僅經濟地位岌岌可危，連國家安全也會受到影響。

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