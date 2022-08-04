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共軍7區演習包夾台灣！　專家：若開戰「中國反將面臨更大風險」

▲平潭島解放軍。（圖／翻攝微博）

▲裴洛西訪台讓台海緊張局勢升級，平潭甚至有民眾拍下解放軍陸基裝備發射火箭彈的畫面，不過RUSI研究員彭朝思認為，中國所面臨的風險更大。（圖／翻攝微博）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西2日到訪台灣後，中國就立即宣布從8月4日到7日，在台灣周邊進行軍事演訓行動，除了組織實彈射擊外，也完全阻斷了台灣的交通，引發台海緊張局勢。英國頂級軍事智庫專家認為，若中國與台灣爆發戰爭，其規模將遠超烏俄戰爭，但中國所面臨的風險會更大。

據《每日郵報》報導，曾在兩岸三地從事外交工作超過20年的英國皇家聯合服務研究所（RUSI）的高級副研究員彭朝思（Charles Parton），在分析台海目前的局勢後指出，中國對裴洛西高調訪台一事反應激烈，因為裴洛西此舉形同於將台灣視為一個國家，而這是中國並不樂見的。

他補充，「裴洛西是眾議院議長，同時又是美國總統第2順位繼承人，因此中國肯定會對其訪台一事感到憤怒，但我們也不應屈從於中方的怒火。北京擁有強大野心，希望在2049年前成為超級大國，不過他們也清楚，一旦中方對台灣的軍事攻擊失敗，這一切都可能被打敗。」

▲▼裴洛西、習近平。（圖／路透）

▲裴洛西是美國總統第3順位繼承人，因此中國肯定會對其訪台一事感到憤怒。（圖／路透）

彭朝思強調，若中國與台灣爆發戰爭，其規模將遠超烏俄戰爭，但中國所面臨的風險會更大，「四面環海的台灣本島只有14個登陸點，而中國與台灣本島之間的海域又以風大、浪大、流速大著稱，整體地勢易守難攻。雖然過去有不少分析人士質疑，台灣的防務戰略與軍備無法與中國匹敵，但在台灣防禦轉型後，擋下入侵力量的可能性大大提升。」

彭朝思也表示，除了軍事上的打擊外，台灣也是全球最重要的半導體生產國。一旦中國與台灣開戰，中國將立即失去這些用來製造電腦和手機的重要零件，導致中國最賺錢的電子業瞬間被凍結，經濟一夕被毀。另外，一旦中國決定發動攻勢，他們也將面臨與俄羅斯一樣的西方制裁，讓整體經濟大受打擊，無數人將面臨失業和貧困的窘境。

然而，彭朝思認為，即使中方知道發動台海戰爭將帶來嚴峻後果，但北京還是不能放任裴洛西輕易訪台，「中國不能讓外界認為裴洛西可以輕鬆訪台，以免英美等國未來會持續做出類似行為，讓中國覺得受辱」。

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