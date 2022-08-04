蔡英文和裴洛西自拍照曝光！　掌鏡人是她

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蔡英文和裴洛西自拍照曝光！　掌鏡人是AIT處長

▲▼AIT今公布蔡英文與裴洛西自拍照片，引發網友熱議。（圖／攝自AIT臉書）

▲AIT今公布蔡英文與裴洛西自拍照片，引發網友熱議。（圖／攝自AIT臉書）

記者張鈜閔／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)旋風式訪台19小時成為國際焦點，美國在台協會(AIT) 今在臉書公布總統蔡英文以及裴洛西的自拍照片，掌鏡人正是AIT處長孫曉雅。

總統蔡英文昨日中午在台北賓館設宴款待裴洛西訪團，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花一同出席，台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、和碩副董事長程建中也是座上賓。

今AIT在臉書上公布蔡英文與孫曉雅、裴洛西的自拍照片，照片中還可看見王美花和劉德音在身後，孫曉雅發文表示「我覺得非常榮幸能夠在裴洛西議長親臨台灣訪問時參與其中。她的出訪代表了美國國會參眾兩院跨黨派對台灣強而有力的支持。我也十分感謝AIT的團隊以及我們台灣的夥伴，使這次訪問相當圓滿成功。」，她也分享了與外交部長吳釗燮送機時的自拍照片，引發網友熱議。

▲▼AIT處長與外交部長。（圖／攝自AIT臉書）

▲AIT處長與外交部長吳釗燮送機時自拍。（圖／攝自AIT臉書）

這張照片吸引超過1萬人按讚、200多筆留言，網友興奮表示「感謝美國朋友的鼓勵，台灣人民在民主自由的道路上並不孤單」、「謝謝你們愛台灣」、「議長的訪台對台灣是莫大的激勵。感謝」、「希望Pelosi議長感受到台灣的熱情歡迎」

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