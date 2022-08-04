東部戰區火箭軍實彈射擊完成　陸國防部：就是針對美台勾連的嚴正震懾

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區火箭軍今（4）日在軍演指定區域實施多型號常導火力演訓，任務完成後，隨即解除相關海空域管控。實彈演訓結束後，大陸國防部發言人譚克非隨即發表談話指，台島周邊海空域組織多軍兵種聯合對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多科目針對性演練，組織精導武器實彈射擊，就是針對美台勾連的嚴正震懾。

▲東部戰區陸軍實施遠程火箭彈射擊。（圖／翻攝央視軍事，下同）

譚克非表示，8月2日，美眾議院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，此舉與美方不支持「台獨」的承諾背道而馳，是對中方嚴重的政治挑釁，是對中美兩國兩軍關係的嚴重破壞，是對台海和平穩定的巨大衝擊和威脅，「中方對此強烈憤慨、強烈反對。中國軍隊說話是算數的。」

譚克非表示，我們正告美方和民進黨當局，「以台制華」注定徒勞，「挾洋自重」沒有出路，「美台勾連挑釁只會將台灣推向災難深淵，只會給廣大台灣同胞帶來深重禍害。」

譚克非強調，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億中國人民的堅定意志，中國實現完全統一是不可阻擋的歷史潮流。民意不可違，玩火必自焚，「我們將堅決捍衛國家主權和領土完整，絕不為任何形式的台獨行徑和外部干涉留下任何空間。」

東部戰區發言人施毅在系列火箭彈及導彈射擊任務完成後指出，火箭軍對台灣東部海域預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗精確打擊和區域拒止能力。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

