「蔡英文、裴洛西會面破解疑美論」　卓冠廷：談話比想像更重要

▲AIT今公布蔡英文與裴洛西自拍照片。（圖／攝自AIT臉書）



記者陶本和／台北報導

在美國眾議院議長裴洛西訪台引起中國反彈後，共軍宣布4日起在台灣周邊6處海域進行軍演。民進黨新北市議員參選人卓冠廷4日表示，總統蔡英文與裴洛西的這場會面，在中共發動軍演的此刻，更顯重要，台美兩位堅韌專業的政治人物，正以行動破除中共蓄意散佈的「疑美論」。

卓冠廷表示，中共不爽美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，解放軍在今天中午12點於台灣周邊6區域進行實彈軍事演習，這個演「習」，就是演給習派支持者看的，當然也是演給台灣人看，一直以來，中共就是藉此在台散播失敗主義及投降主義。

卓冠廷表示，俄羅斯侵攻烏克蘭的失利，已經給了中共武統台灣的企圖一個嚴重打擊，中共無力阻止裴洛西訪台，更是美國和自由民主夥伴給中共的一個重要訊息，要嚇阻中共武力犯台。

他認為，蔡英文接見裴洛西的談話，其實比想像中還更重要，除了標準的問候，蔡英文這次直接切入台灣安全的問題，表示台灣不會退縮，會盡最大的努力，強化自我防衛的力量。

卓冠廷說，在阿富汗政權顛覆、烏克蘭捍衛家園等接連的國際變局下，再一次彰顯台灣的決心，自助，而後人助，裴洛西的發言，也是不斷強調美國43年前通過台灣關係法，就是要實現對台灣民主的承諾，訪台就是要展現「挺台決心」。

因此，他認為，這場會面，在中共發動軍演的此刻，更顯重要，台美兩位堅韌專業的政治人物，正以行動破除中共蓄意散佈的「疑美論」。