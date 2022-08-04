裴洛西前腳才走...路上驚見「整排榴彈砲」！網驚：備戰狀態？

▲網友分享在路上看到10幾台自走砲。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者鄭文晴／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風式訪台，引發中國大陸不滿，中共解放軍也宣布將從今（4）日12時起，展開為期3天的實彈軍演，在台灣周邊6處海域和空域進行。就在台海局勢緊張之際，有網友分享在路上看到10幾台自走砲，掀起一陣熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張他在路上巧遇自走砲的照片，並附文寫道，「這個時機看到這有點敏感，一大早看了十幾台經過」，有眼尖的網友指出，這是「155榴彈砲」應該只是移防或者演訓。

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155榴彈砲為臺灣仿美制M114式155毫米榴彈炮而自行生產的一種大口徑牽引榴彈炮，80年代開始裝備陸軍軍團炮兵營和步兵師炮兵營，以及海軍陸戰隊炮兵團，其射擊威力強大，最大射程為15公里。

▲155榴彈砲射擊威力強大，最大射程為15公里。（圖／DVIDS）

貼文一出，由於適逢共軍實彈軍演的敏感時期，引來不少網友討論，「人家都把船艦開到家門口要開炮了，能不準備一下嗎」、「人都離台了，還在敏感」、「該做的準備還是要做的」、「開戰啦…每天都在那邊欺負台灣，不硬起來不行」、「不就是備戰狀態。」

