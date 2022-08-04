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解放軍繞台！「年輕人在聊七夕怎麼過」他傻了：有人擔心打過來嗎

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO的女生朋友還在討論七夕怎麼過。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導 

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國大陸環球時報前總編輯胡錫進便痛批，此趟行程是「專門來採中國政治紅線的」，所以會對台當局「關起門來打狗」。對此，就有網友不禁好奇，在現實生活中，真的有人擔心中共打過來嗎？話題引發熱議。

中共因不滿裴洛西訪台，除了陸續宣布停止進口台灣食品、禁售天然砂，更「圍繞台灣」進行3天實彈軍演。陸軍金門防衛指揮部今（4）日表示，金門、北碇地區昨晚均發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機。

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就有網友在Dcard上，以「現實中真的有人擔心中共打過來嗎」為題發文，提到胡錫進揚言對台發動攻擊，但現實生活中，真有年輕人擔心中共打過來嗎？

▲▼解放軍軍演位置緊貼台灣。（圖／翻攝新華社）

▲解放軍軍演位置緊貼台灣。（圖／翻攝自新華社）

原PO透露，他身旁的女性朋友還在討論七夕怎麼過？男性朋友則在聊要去哪玩？貌似沒有很多人擔心台灣受中共威脅，是否30歲以下的年輕人都無緊張感？

貼文曝光後，底下許多網友紛紛表示擔心，「我還是很擔心，先查好防空洞了」、「烏克蘭開戰前一天也沒想過會真的被打啊」、「覺得台灣人真的跟烏克蘭人很像，但是明明有烏克蘭的前車之鑑了，台灣人還是能覺得不會發生在自己身上」、「我有點擔心，沒有什麼是絕對的事」。

不過也有些網友直呼，「完全不擔心，我媽大陸的朋友還一直叫我們去避難」、「都認真喊了70幾年了，沒啥好怕的好嗎」、「不是啊！怕有什麼用嗎？你要準備移民嗎還是要自己挖防空洞」、「被恐嚇20年了沒在怕，打了也來不及擔心」。此外，也有網友認為，「就算沒有打過來，中共軍機越過海峽中線可能會是以後常態了。他們會發現越過海峽中線美軍也不為所動」。

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