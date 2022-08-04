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大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

▲▼羅友志觀察捷運民眾反應。（圖／翻攝臉書）

▲羅友志觀察捷運民眾反應。（圖／翻攝臉書）

政治中心／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台後，中共解放軍隨即宣布自4日12時開始，在台灣周邊6個海域、空域進行為期3天的軍演。不過，參選新北市議員的資深媒體人羅友志4日搭乘捷運時發現，大多民眾似乎都對此無感，忍不住感嘆這比較可怕。

共軍將從4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行演訓，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域。麻省理工學院政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）分析，相較於1995與1996年台海危機，這次演訓的範圍高雄外海實彈射擊區域明顯擴大，依據中方公布的經緯度來看，最接近高雄港的距離只有20公里。

羅友志4日則在捷運上觀察到「古有夜郎自大，今有台人自慰」，透露自己偷偷看每個人滑手機的內容，不是訂飯店、就是玩手遊、不然就是追劇購物，「竟然沒有一個人關心家門口有人拿槍指著我們」，直言可怕。

根據《自由時報》報導，有政府高層人士透露，依據相關情報研判，解放軍將在台灣東部海空域進行各型飛彈試射，西北部及海峽中線區則是進行長程火砲及長程火箭彈的長程火力實彈射擊，至於是僅由解放軍的海空軍進行聯合封控演練，或是進一步佈雷、封鎖航道等，則需更多訊息來判斷。

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