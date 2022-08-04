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洪申翰批中共「人權惡棍」：看到民主價值集結台灣氣急敗壞

▲美國眾議院議長裴洛西結束行程，班機離台。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國眾議院議長裴洛西結束訪問行程離台。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西結束訪台行程，民進黨立委洪申翰4日表示，中國報復性地禁止進口台灣好幾百項食品，不只是因為裴洛西地位崇高，更是因為她具有對抗獨裁、對抗極權政府的意義，同時也說明中共這樣一個「人權惡棍」，看到相同具民主價值的要角集結而氣急敗壞。

洪申翰上午發布新聞稿指出，這兩天中國報復性地禁止進口台灣好幾百項食品，許多水果、漁產也接連禁止，更點名幾間台獨頑固分子關聯機構，禁止與中國組織、企業、個人合作，連吃個義大利麵也可以大作文章。

洪申翰說明，中國這麼歇斯底里的反應，說明了中共這樣一個「人權惡棍」，看到相同具民主價值的要角集結而氣急敗壞。

洪申翰認為，這些禁止台灣食品、各類產品進口的抓狂行為，凸顯中共在普世價值上的心虛、焦慮與害怕，中國外表看似強勢大國，其實內心極為脆弱與自卑。

洪申翰指出，過去在人權議題上，裴洛西在美國政界扮演重要的角色，裴洛西長期支持、替藏人與各式人權議題奔走，協助打開西藏議題在美國和華府的空間。

洪申翰說，裴洛西代表美國國會率團來台訪問，台灣熱烈歡迎、中國氣到跳腳，不只是因為她的地位崇高，更是具有對抗獨裁、對抗極權政府的意義。

洪申翰也說，對於中國突襲式禁止台灣產品輸入的惡質動作，中央各部會已經承諾給予業者全力協助，希望台灣的社會和產業界也要認清，「中國不管市場再大，都是充滿風險、不確定性」。

洪申翰強調，一個政治凌駕於商業信譽之上的國家，必須減少依賴，面對中國的巨大威脅，台灣需要美國跟國際社會的協助，同時不要小看自己，一定要發揮更大的貢獻跟影響力，尋求共同具民主價值國家的經濟合作。

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