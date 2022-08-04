民進黨再喊「抗中保台」　蔣萬安砲轟：港澳條例還躺在立法院

記者羅婉庭／台北報導

面對北京政府進行實彈軍演威嚇台灣，外界預期民進黨年底選舉將再次打「抗中牌」為主軸，蔣萬安4日表示，上次大選大家看到當時反送中事件，民進黨喊出要挺香港，結果到現在，各委員提出的「港澳條例」，民進黨還是讓它躺在立法院，沒有三讀通過，民眾都看得非常清楚。





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

蔣萬安上午出席「北市府111年社區治安營造研習觀摩會議」前受訪表示，面對年底選舉，他相信民眾很有智慧，知道誰是以民為念、能真正反映市民心聲，誰是長時間在台北市勤走基層，為台北市民解決問題的人，「我一定積極努力成為台北市民最好的選擇」。

針對美國官方表明「一中政策」不會改變，蔣萬安指出，這顯示出中華民國在國際現實上面對的困境，也是為什麼我們需要在國際間能有實質意義參與國際組織，不管事國際衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO），這也是目前外交上必須努力的重點。

對此，蔣萬安表示，政府不應該在面對中共軍演時，仍站在選票的角度去思考國人面對危機，國內態度應該一致，呼籲民進黨政府、國安單位、國防部，都應要掌握相關情資。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，於昨日進行一日行程，引發中國大陸跳腳，並祭出施壓手段、展開三日的實彈軍演，不但跨越中線，更侵入我國領海，軍演位置形同「封島」，引起國際高度關注。





▲ 2019年香港反送中運動。（資料照／市民提供）