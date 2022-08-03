表揚信義區模範父親、好人好事　林右昌提前祝賀父愛如山

▲基隆市長林右昌表揚信義區模範父親、好人好事代表。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

慶祝一年一度的父親節，基隆市信義區模範父親及好人好事代表表揚活動，今（3日）晚間在信義區行政大樓溫馨登場，市長林右昌一一頒獎表揚21位模範父親及17位好人好事代表，提前向大家祝賀父親節快樂。

林右昌說，看到信義區公所用心製作的精美手冊，一點一滴地記載了所有模範父親及好人好事代表的事蹟，請大家務必要傳承給子孫，希望大家的善行義舉讓各界學習與效法，他也感謝區公所及所有市民、民代的配合，讓基隆的疫苗施打率在全國名列前茅，也讓疫情趨緩，讓大家能夠齊聚一堂舉辦熱鬧的表揚大會。

信義區推選的模範父親，包括原住民柯金生、信綠里曾坤煌、東光里陳萬發、仁壽里章坤松、義昭里翁庭瑞、東信里林豐茂、孝賢里周文鎔、智慧里張亞武、東安里強聰、禮東里李銘釗、義幸里黃榮昌、孝岡里郭明同、義和里彭武男、禮儀里陳俊、義民里蕭泰賢、東明里呂禮合、孝德里呂清富、孝忠里盧金龍、智誠里闕嘉鎮、孝深里陳進松、仁義里莊文古。

其中，智慧里的張亞武從事公職數十年，培養兩子分別獲得台大與美國印地安納大學碩士，平日奉公守法，樂於助人，退休後更關懷里鄰建設，熱心公益、敦親睦鄰，更以身作則教育子女有成，家庭和樂融融，足為父親楷模，將代表信義區接受全市表揚。

至於信義區的好人好事代表，則有原住民林義三、義昭里陳蔡金梅、東信里陳宏仁、義幸里羅卓永、仁義里盧寶彩、仁壽里林陳美珠、智慧里郭建皇、東安里張秀芬、孝岡里李文程、孝賢里葉振盛、禮東里廖劉麗琴、義民里張碧惠、東明里王德欉、義和里吳彩雲、智誠里林秋風、孝深里潘慶鳳、孝忠里鄭志中。

其中，智慧里郭建皇在職期間代表東岸貨櫃碼頭出席基隆市港道安會報多年，經常提出建言，參與扶輪社的社區服務工作，每年提供經費50萬元，與趙蕙芬校長共同執行「及人之幼」計畫，造福「和平國小」弱勢學童，協助成立海大「愛心社」，提供品學兼優學弟妹獎助金等，因此獲選代表信義區接受全市表揚。

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