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台電四接填海造陸東移方案　林右昌：不能影響基隆港整體運作

▲基隆市長林右昌,議會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市議會3日召開臨時會，議員關心台電第四天然氣接收站案，市長林右昌答覆，協和電廠轉型應以整體用電安全規劃處理，站在市府立場跟態度，不能影響基隆港整體運作，大家關心的課題，會要求台電納入評估規劃的考量。

林右昌指出，台電提出的東移方案也不是定案，這不是零和遊戲。他認為，基隆港的價值跟重要性，遠大於協和發電廠，怎會有滅港方案？「這是不可能的！」包括交通部、航港局在研擬意見，操船試驗現都在做。

林右昌補充，資料提及的水產動植物保育區，是有設定保護標的如龍蝦、九孔，現今養殖都有，當台電提出報告與相關資料是海洋大學的教授做的，在這樣狀況下，市府沒有理由禁止而進到環評程序，生態環評課題而是到環評會議上去討論。

林右昌認為，任何一個公共設施，不單是給當地服務使用，無論發電廠、焚化爐、水庫都是，協和電廠發電不只給基隆人用，必須以整體用電安全規劃處理。儲槽靠近港嘴，這是可再討論調整，站在市府立場跟態度，不能影響基隆港整體運作，這個是前提，不應讓滅港流於草率討論。

至於有議員提出替代方案，從台北港用輸氣管線代替，林右昌回應，這可能是一個方案，但在在北海岸跟東北角都是岩岸，海底岩盤施工需要挖面積將近28萬平方公尺；整個協和電廠轉型課題，諸多批評與意見是正面，可以去討論跟修正。除非反對協和電廠都不要做電廠，如果大家有共識轉型天然氣，應思考如何去從中取得平衡。

林右昌強調，找尋平衡的過程很辛苦，但應往這方向去做努力，大家關心的課題會要求台電納入評估規劃的考量；沒有共識之前，協和電廠不可能執行轉型，這是大家共同的理解跟認知。

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