爸爸真偉大　台南市議會表揚2022年模範父親

▲台南市議會郭信良議長，親自與Ingay Tali、李中岑、黃麗招、蔡秋蘭、李偉智、杜素吟、郭鴻儀等議員到安南區、西港區、安定區及仁德區，祝賀當選的模範父親們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2022年度共推舉49位模範父親，市議會3日出動主管們帶著今年精選的足浴機好禮前往各區表揚，郭信良議長更親自與Ingay Tali、李中岑、黃麗招、蔡秋蘭、李偉智、杜素吟、郭鴻儀等議員到安南區、西港區、安定區及仁德區，祝賀當選的模範父親們。

陳亭妃委員、林炳利副議長、陳昆和、蔡蘇秋金、方一峰、謝財旺、林志聰、許又仁、鄭佳欣及吳禹寰等議員則請服務處人員出席。

郭信良議長一行人首先到市府原住民族事務委員會推薦的原住民Ama林明貴先生家中。林明貴是知名的棒球選手，從花蓮來到台南定居，一路自南英商工青棒，到合作金庫成棒，並考上國際裁判證照，閒暇時在學校指導族人球員，3名兒女也都各有成就，成為模範父親是實至名歸。

安南區晶鑽爸爸陳安，國小畢業後就出社會工作，與妻子攜手打拚，兩個孩子也都有傑出表現，目前三代同堂，家庭十分圓滿。陳安先生事業有成之後，積極回饋社會，曾任正統鹿耳門聖母廟主委及城東社區發展協會理事長等職，出錢出力、熱心公益，令人佩服。

西港區晶鑽爸爸蕭棟斌是西港企業界領頭人物，郭信良議長等人到蕭先生四代同堂的家，親眼見證蕭棟斌美滿的家庭。除了擔任調解委員，蕭棟斌還曾任佳里分局巡守隊中隊長、消防局第三大隊顧問團長等，在區里間樂善好施，受到里民們一致的推崇。

安定區晶鑽爸爸王清和是「粿仔伯」第三代，目前也是四代同堂，家庭成員間的情感聯結十分緊密，一家11口的大家庭時常出外旅遊，讓人稱羨。王清和在事業與家庭生活之外，熱心地方事務，在救國團、社教館、社區發展協會都能看到他的身影。

仁德區晶鑽爸爸洪信惠經營視聽影音業，育有2子1女，子女都已成家立業，而且對父母照顧無微不至，良好的家風得到鄰里好評，也顯示出洪先生教養子女有方。洪信惠持家勤儉，對外卻十分慷慨，尤其對幫助老弱貧困者不遺餘力，讓郭信良議長直說是大家的楷模。