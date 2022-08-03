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表揚暖暖區模範父親、好人好事　林右昌盼社會各界學習效法

▲表揚暖暖區模範父親、好人好事 林右昌盼社會各界學習效法。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲表揚暖暖區模範父親、好人好事，林右昌盼社會各界學習效法。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接即將到來的父親節，基隆市暖暖區公所3日中午在碇祥里民會堂舉辦慶祝大會，市長林右昌親自到場表揚模範父親及好人好事代表共26人，肯定獲獎的模範父親及好人好事代表們，善行義舉都值得社會各界學習。

林右昌致詞時指出，今年基隆的疫情趨緩，因此能夠舉辦實體的表揚大會，這都要歸功於所有市民的配合，看到暖暖區公所用心製作的手冊，圖文並茂地記載了大家的事蹟，請大家務必要好好保存，留傳給子孫，更肯定獲獎代表們的善行義舉，都值得社會各界學習與效法。

▲表揚暖暖區模範父親、好人好事 林右昌盼社會各界學習效法。（圖／記者郭世賢翻攝）

暖暖區推選的模範父親，包括八中里呂萬來、八西里詹復枝、八南里張國光、八堵里盧國松、暖暖里王金吉、暖同里姜修理、暖西里蘇有財、暖東里林昆松、過港里陳來進、碇內里王文雄、碇祥里王振帙、碇安里吳明福、碇和里李文良以及原住民卓金盛。

其中，暖同里的姜修理是高齡91歲的榮譽國民，19歲時便因國共戰爭遷居台灣，並在八二三砲戰時保家衛國因傷退役，婚後與太太含辛茹苦養育四名千金，如今女兒們皆已成家，姜修理先生雖已進入耄耋之年，他的臉上仍然洋溢著充滿活力的笑容，在兒孫的陪伴下享受著天倫之樂。

▲表揚暖暖區模範父親、好人好事 林右昌盼社會各界學習效法。（圖／記者郭世賢翻攝）

至於暖暖區推選的好人好事代表，包括八西里蔡赫虎、八南里許世雄、八堵里劉永池、暖暖里郭宗福、暖同里李淑苳、暖西里吳云妤、過港里許吉勝、碇內里楊蔡美霞、碇祥里溫冉得、碇安里趙淵源、碇和里劉進發以及原住民林欽生。

其中，八南里的許世雄創立暖暖國中獎學金，長期提供清寒學生學費，讓清寒學子能夠安心完成學業，並在風災時與妻子投入救災，發生礦災時不但積極參與愛心捐款，更投入協助災後的工安及勞工權益等議題，無私精神義舉足為典範，更是社會安定進步的重要力量。

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