就愛吃巧克力冰淇淋！裴洛西愛牌曝光　蔡英文午宴款待有巧思

▲蔡英文宴請裴洛西準備巧克力冰淇淋。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



記者杜冠霖／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日展開在台行程，裴洛西過去曾在節目透露自己最愛「黑巧克力冰淇淋」，在過去的訪談影片中也可發現「Dove德芙」的巧克力冰棒，以及美國芝加哥冰淇淋品牌「Jeni's Splendid Ice Creams」是她的最愛，總統蔡英文中午在台北賓館設宴款待訪團，餐會中也特別準備了哈根達斯（Häagen-Dazs）黑巧克力冰淇淋，搭配半顆草莓，頗具巧思。

蔡英文指出，在台北賓館，我們布置了象徵台美友誼的蘭花，行政院長蘇貞昌也很阿莎力，送了裴洛西議長一盆染上美國國旗圖案的蘭花，「當然，好朋友在一起，就是要共享一杯，裴洛西議長最愛的黑巧克力冰淇淋。期待未來，台美友誼更加堅實！」

裴洛西過去曾向媒體透露，自己最愛的就是「巧克力」，而且連早餐都要來一份「黑巧克力冰淇淋」。過去，她接受美國深夜脫口秀節目《The Late Late Show with James Corden》（詹姆士·柯登深夜秀）訪問時，就跟外界分享她最愛的「巧克力」。

因此，這次裴洛西訪問台灣，連網路上都有網友在討論，「裴洛西早餐都吃哪牌子冰淇淋的八卦」。而訪談影片中可發現，在裴洛西的冰箱冷凍櫃裡，清楚可見一大盒「Dove德芙」的巧克力冰棒，還有一大堆美國芝加哥冰淇淋品牌「Jeni's Splendid Ice Creams」，這兩種都是超市就能買得到的平價冰淇淋。

對此，蔡英文3日上午與裴洛西會晤結束後，於台北賓館設宴款待訪團，也在餐會中我方貼心準備裴洛西最愛的「黑巧克力冰淇淋」，由哈根達斯（Häagen-Dazs）黑巧克力冰淇淋，配上半顆草莓組成。