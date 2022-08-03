周大觀抗癌圓夢助學金　台南9位抗癌勇士獲獎

▲「周大觀抗癌圓夢助學金」台南市共有9位抗癌勇士獲得，由市長黃偉哲等人頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「周大觀抗癌圓夢助學金」台南市共有9位抗癌勇士獲得，3日於永華市政中心舉辦頒獎典禮，由市長黃偉哲與周大觀文教基金會創辦人周進華、郭盈蘭董事長，共同為得獎勇士加油打氣。





市長黃偉哲首先感謝周大觀文教基金會拉拔生命鬥士，幫助罹癌學生一臂之力，實現夢想。黃偉哲表示，獲獎的每位抗癌勇士展現樂觀積極的態度，以非凡的生命力，勇敢接受種種挑戰，他們的故事，為社會帶來了光明的一面，也激勵、振奮很多人。黃偉哲對獲獎同學表達敬佩之意，也鼓勵同學們在面對逆境時越戰越勇，成為最棒的生命教育代言人。





教育局長鄭新輝表示，台南市相當重視周大觀抗癌圓夢助學金這別具意義的獎項，希望透過黃偉市長的勉勵，給予孩子們最大的支持與鼓勵，台南市各校長期致力於推動生命教育，學校也經常邀請生命鬥士到校分享熱愛生命的歷程，並將生命教育列入學校課程計畫。此外，也透過家長成長讀書會等多元活動的舉辦，將生命教育議題帶入家庭，以親子共學的方式提升孩子對生命的同理心與責任感，讓知福感恩成為生活的一部分。





周大觀文教基金會表示，為確保沒有任何一位罹癌學生孤獨面對癌症，陪伴所有罹癌學生用愛抗癌‧活出希望，歡迎各界推薦抗癌圓夢助學金申請學生，讓他們的生命奮鬥故事可以感動更多的人。





周大觀文教基金會為了鼓勵罹癌學生勇敢抗癌、熱愛生命，從1997年設立至今，25年來已幫助位13300多名學生，今年台南市有9位獲獎，包括大彎高中校友骨癌留學天使李欣恬、台南特殊教育學校喜憨淋巴癌勇士林慶文、安南國中黏多醣網紅吳子誠、海東國小罕病小勇士吳子賢、中華醫事科技大學血癌獨眼鬥士賴瑞謙、台南女中血癌排球天使陳佳璟、南英商工血癌廚師天使吳柔嫻、新化國中血癌田徑天使侯妍蓉、隆田國小血癌滿分天使王詩涵。