台南新營區長榮路短延時強降雨積水問題　市府改善不積水

▲台南市新營區長榮路道路，遇短延時強降雨則有積水現象，工務局除立即清淤側溝，並同步增設4處橫向集水溝強化排水效率，2日強降雨該路段已無積淹水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區長榮路道路，近期遇短延時強降雨則有積水現象，市長黃偉哲十分關心民眾道路安全，要求相關單位務必盡速解決問題，工務局除立即清淤側溝，並同步增設4處橫向集水溝強化排水效率，2日一陣短延時強降雨，該路段已無發生積淹水現象。

新營長榮路道路優質化工程於2021年8月完工，2022年7月2日發生短延時強降雨，導致長榮路二段近秦漢街口發生積水現象，但雨後不到半小時積水即消退，引起民眾質疑工程品質。

市府副秘書長邱忠川隨即邀集水利局、工務局及新營區公所等相關單位會勘研擬改善方式，並指示工務局先行檢視側溝阻塞情形，加強側溝排水功能。工務局7月5日完成該路段側溝清淤作業，並同步增設4處橫向集水溝強化排水效率。最近1個月期間，新營地區發生多次短延時強降雨，該路段都不再發生積水現象了。

工務局為一勞永逸解決長榮路遇短延時強降雨易積水問題，後續仍將研擬於該道路路側新增排水路，將雨水直接導入秦漢街下方雨水箱涵，以加速道路排水。