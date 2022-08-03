台南北區賢北街停車場　光電系統掛錶啟用

▲台南市北區活動中心旁之賢北街停車場，3日上午由市長黃偉哲主持掛錶啟用典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

坐落台南市北區住宅區內、活動中心旁之賢北街停車場，3日上午由市長黃偉哲主持掛錶啟用典禮。

台南市交通局配合市府推動陽光電城政策，建構台南成為減碳綠能永續發展的城市，交通局自2020年規劃台南市公有平面停車場建置太陽光電發電系統，目前共執行3個標租案，33處建置場域中已陸續完成22處，其中第二標「台南市關聖里停車場等17場停車場設置太陽光電發電系統標租案」由國內知名太陽能廠商聯合再生能源股份有限公司，以旗下「永梁股份有限公司」承攬，本案總設置容量約7.8MW，預估年發電量約1060萬度，約可供2509戶家庭一年用電，其中坐落於住宅區內、活動中心旁之賢北街停車場為重要指標案場之一。

市長黃偉哲表示，中央近年為促進再生能源發展，積極與地方政府合作推動再生能源建置，台南地理環境優異，一年總日照時數高達2500小時，可以說是國內推動太陽光電的最佳城市，因此在上任後即要求各局處盤點適當地點，增設太陽光電設施，由市府帶頭全力推動再生能源，讓台南成為全國綠能產業重鎮，亦期望民眾和社區能共同參與方式，邁向綠能環保城市的願景。

交通局長王銘德表示，交通局配合市府綠能光電政策，持續辦理路外停車場設置太陽光電系統建置，除落實發展綠能環保城市政策並提升停車環境，今日啟用的賢北街停車場，設置容量約342kW，預估年發電量約為49萬度，約當116戶家庭一年用電，除了結合發電、遮蔭、改善夜間照明，掛錶後更有效提升停車率，目前正評估委外營運，加入智慧化停車設備，建構更友善、安全、便利、智慧的停車環境。