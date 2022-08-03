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台南妹北漂工作「喝飲料都點半糖」狂抱怨2事：超不習慣！網爆共鳴

▲▼台北市,房價,新光三越,房地產,中山北路。（圖／記者季相儒攝）

▲北部工作機會多。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台北工作機會多且資源豐富，不少人會選擇北漂打拚，一名男網友表示，自己是台北人，大學時在台南讀書，與在台南土生土長的女友認識，畢業後兩年一起到北部工作，初期女友不斷喊「不習慣台北生活」，喝飲料時要點半糖，才會感到受喝飲料的爽感，而且台北最近常午後雷陣雨，更讓女友瘋狂抱怨不舒服。

原PO在Dcard上發文，常聽女友喊「台北的生活真的很不習慣」，而且正值夏天，常有午後雷陣雨，女友則抱怨「中南部的天氣不會讓她那麼不舒服」。而女友日前傳了一張「台南人北上生活最不習慣的14件事」，並表示完全說中心聲，就是北漂青年的感受。

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其中「食物類」以及「交通」是原PO最有感的兩大項，台南人愛喝甜，女友喝飲料都要點半糖，才能真正感受到喝飲料的爽感。而交通部分，他認為台北街道複雜，不小心就會誤闖單行道，或是騎上禁行機車的橋，「至於我女友更常騎車騎到迷路，或不知道該在哪裡停車」。

▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲女友對於台北的生活很不習慣。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

此外，南北物價差異也讓原PO很有感，台北買紅豆餅一個25元，但在中南部夜市買，一個只要5元，「對台北人來說，物價那麼便宜才是讓我們很不習慣的事」。不過，他也坦言，台北的好處就是就業機會多，不然女友也不想北漂工作，因此好奇「想問問看各位北漂青年，來台北後真的會很不習慣台北嗎？台北有哪些事讓你很不習慣？」

貼文一出，掀起網友討論，「我是北部人，好喜歡北部以外的地方，生活步調輕鬆物價也相對便宜」、「我是在台中唸書的台北人，但是我好想念台北生活，台中天氣好、美食多但是台北捷運交通真的太方便了」、「右轉再右轉，再右轉，再右轉，不會回到原本的路」、「台北的路真的好複雜，又大條，真的是不敢在北部騎車開車」、「台北的全糖喝起來和台南的無糖一樣」。

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