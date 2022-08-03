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領先全國　台南啟動建置AED雲端管理及效能巡檢計畫

▲救人如救火，台南市率全國之先推動AED定期健檢，期盼在AED普及率不斷提升的同時，也能確保其妥善率，才能守護市民的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲救人如救火，台南市率全國之先推動AED定期健檢，期盼在AED普及率不斷提升的同時，也能確保其妥善率，才能守護市民的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府考量已設置AED多年的場所，在緊急時找不到AED等狀況，以至於在關鍵時刻無法使用，極可能造成憾事，衛生局今年啟動「AED雲端管理平台建置及公部門AED效能巡檢計畫」，3日下午舉辦「市府把關AED，市民好安心」記者會。

市長黃偉哲表示，救人如救火，推動AED定期健檢，台南市走在全國之先，期盼在台南市在AED普及率不斷提升的同時，也能確保其妥善率，才能守護市民的健康。

▲救人如救火，台南市率全國之先推動AED定期健檢，期盼在AED普及率不斷提升的同時，也能確保其妥善率，才能守護市民的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自動體外心臟電擊去顫器(簡稱AED)，是一台能夠自動偵測傷病患心律脈搏，並施以電擊使心臟恢復正常運作的儀器，有鑑於猝死事件發生時間極短，如能在一分鐘內使用AED電擊，急救成功率可高達90％。每延遲1分鐘，成功率將遞減7-10％，台南市近年來全市各地建置AED數量已達到1200多台。

市長黃偉哲指出，如同部分公共設需要定期檢查，我們開的車子，也都有每年要做定檢，我們的身體也是每年要做健檢，但是幫忙我們做急救的AED的健檢更是重要，因為從國外的數字來看，有很多人的生命的喪失是因為AED失效，要用時才知道無效，不是電壓不足，就是整個設備故障，救人如救火，因此台南市將領先全國推動AED定期健檢，建立這套系統能夠讓AED保持最佳狀態。

▲救人如救火，台南市率全國之先推動AED定期健檢，期盼在AED普及率不斷提升的同時，也能確保其妥善率，才能守護市民的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，目前為止，全市約有1200多台，即每100000人口有61台，此比例是高於全國平均的50台，為有效降低心因性疾病患者到院前死亡率，同時提升其急救存活率，市府團隊將設置與維護緊急救援網為首要任務，並致力於建立高科技智慧城市，結合資通訊科技，確保台南市公共場所內設置的AED，可在人命關天時發揮功用，於危急時刻挽救更多寶貴性命，讓市民安心與放心。

▲救人如救火，台南市率全國之先推動AED定期健檢，期盼在AED普及率不斷提升的同時，也能確保其妥善率，才能守護市民的健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖表示，「AED雲端管理平台建置及公部門AED效能巡檢計畫」包含三大項目：一、建置台南市專屬「AED雲端管理平台」；二、優先進行台南市轄下公部門AED場所計300台效能巡檢作業；三、在80組AED收納箱上裝設IoT即時監控模組。由巡檢人員運用「AED檢測儀器」以量測所得之科學數據，判斷AED是否能正常運作。檢測結果透過APP傳送至AED雲端管理平台，應用物聯網（Internet of Things, IoT）技術，建置AED即時監控模組，將收納箱被開啟、或AED被取走時，傳訊號至AED雲端管理平台並自動以簡訊或電子郵件通知管理者。

此外，檢測紀錄及異常狀況，皆可上傳至台南市專屬AED雲端管理平台，管理人員能隨時掌握及監管AED設備狀況。主管機關可隨時取得巡檢結果與專屬AED狀況資料；IoT即時監控模組未來，亦可與消防急救單位串聯，消防人員可透過IoT即時監控模組啟動AED響鈴警示，讓救護者可以在最短時間內找到鄰近AED．打造台南市完善的緊急救援網。

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