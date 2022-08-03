文組哪些工作年薪固定破百萬？內行點名「3行業」超賺

▲原PO近來想換工作。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人工作最在乎的就是薪水。一名女網友透露，因為疫情緣故，業務工作越來越難做，薪水不固定、調整幅度比較大，因此考慮轉換跑道，好奇有哪些文組工作的薪資可以固定破百萬。貼文曝光後，最多網友回應「金融業、國營、電子業」都有機會破百萬。

原PO在「Dcard」發文表示，她從事業務工作已經5年，但疫情爆發後業績越來越難做，開始覺得有點不安，「業務雖然賺錢賺的快，但相對薪資也是浮動的，沒有底薪保障」，所以想要換一份薪資固定的工作，最近也考慮去上在職碩班，看看補到一個碩士學歷，能不能讓自己應徵到更好的工作。

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原PO也說，如果想要「年薪固定破百萬」，可能要從事醫師、工程師等工作，她雖然不害怕學習，但這些門檻都太高了，因此好奇是否有其他的路可以走，「因為要先想好從事哪方面的行業，才知道碩士要考什麼科系」。

▲原PO好奇有哪些工作年薪固定破百萬。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

不少網友看到後，紛紛建議金融業、國營、電子業這3類的工作，「電子業非技術職，可以年薪破百，但是要有年資（職稱在主任以上），不然妳可以去當採購，加上灰色收入，第一年也可以破百」、「考國營吧，蹲一下就破百了」、「金融業也可以哦，公股銀行第一年進去75萬，做個6、7年就固定百萬了，而且能做到退休」、「國營吧，用年資疊，然後一直考上去」、「去考個國營職員吧，7年就破百了」。

也有人給出其他建議，「去年畢業今年1月入職，到目前薪水8~9（萬），補教業，給你參考」、「行行出狀元，有心再加點運氣就能破百，傳說中低薪設計師…但我工作一年就破百了」、「藥師也有約百萬附近，自己再穩定投資，每年年薪加薪5萬應該不是問題」、「汽車業務，雖然有虧錢過，但我普遍都是賺錢，年薪120（萬），持續正成長中，而且客戶會一直回流，人脈累積下來都是錢」。