　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「3星座女」有機會變隱形富豪！中樂透也不會大肆宣揚

▲金錢,省錢,購買。（圖／pexels）

▲3星座女雖然擁有數目不小的財富，卻始終保持低調、不為人知。（圖／pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

每個人的個性不同，有的人生性高調，不管做任何事都會大肆宣揚，有些人則不喜歡受到關注，總是低調行事。命理網站「星座上上簽」就指出，有3大星座的女生容易成為隱形富豪，她們雖然擁有不少的財富，卻始終過著低調生活，這3星座分別為「處女座、雙魚座、水瓶座」。

處女座

[廣告]請繼續往下閱讀...

處女座的女生非常努力、也非常會賺錢，默默耕耘的性格使得平時看起來安安靜靜的她們，其實都有一筆可觀的存款在手。而處女座喜歡低調的個性，注定讓她們屬於不會大肆宣揚的「偷發財類型」，就算中樂透也不會大肆宣揚，在她們眼裡，她們不需要別人拍馬屁或是羨慕嫉妒，只要自己能給足自己安全感，平淡又低調的生活對她們而言就足夠了。

雙魚座

雙魚女是非常懂生活、非常會規劃，而且個性踏實的女生，所以她們於生活中十分善於理財，不會讓自己成為「月光族」。雖然雙魚女在愛情中是出了名的瘋狂，有時會失去理智，但日常生活中，她們還是很聰明以及冷靜的，總是輕輕鬆鬆的低調攢下一大筆存款。

水瓶座

水瓶座的女生對生活要求很高，無法接受自己過得太糟糕，所以在工作方面，她們大多比其他人努力，加上靈活的腦袋，很容易成功！此外，水瓶女屬於那種經濟獨立的人，她們不喜歡把愛情和其他物質攪和在一起。只想要純粹的感情，將工作和愛情分很開。是那種「麵包我可以自己掙，你給我愛情就好」的獨立女性。

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
裴洛西將訪台！前外交官要她「掂量」一下：美輿論也在看笑話
PTT恐怖PO文「我們擊落裴洛西」　鄉民：已報警
黃大煒驚傳「心臟衰竭」緊急送醫！　女友證實了
裴洛西專機「3D視角超狂曝光」　26萬人狂盯
北市公告明天「這些路段交管」　5公車受影響
快訊／台鐵大幅加薪！　最高增21.3%
若裴洛西真的來台　黃安下賭注：我嫁給蔡英文！
《營業中2》爆「女神級來賓」變班底！　一出現擄獲全場心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林+665！新增4死「1人未打疫苗」　縣府籲民眾完整接種疫苗

PTT恐怖PO文「我們擊落裴洛西」　鄉民刷一排：已報警

低薪是國恥！交部核定台鐵月薪3萬以下員工　8月起最高加薪21.3%

若裴洛西真的來台　黃安下賭注：我嫁給蔡英文！

「3星座女」有機會變隱形富豪！中樂透也不會大肆宣揚

畫作「無限放大」！沒完沒了引23萬人朝聖...原理曝網讚：好神奇

世新通識教育研討會　影視數位化交流研習

兩廳院首推「盲鳥票」最受歡迎議題曝光！秋天藝術節開跑

託女友照顧病母！1舉動他氣炸「還要結婚嗎」　網轟：孝順不要外包

限定帳號才可看！裴洛西專機「3D視角超狂曝光」　26萬人狂盯

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

加盟店爆違規！廖老大道歉了　另尋場地開店或退加盟金36萬

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

雲林+665！新增4死「1人未打疫苗」　縣府籲民眾完整接種疫苗

PTT恐怖PO文「我們擊落裴洛西」　鄉民刷一排：已報警

低薪是國恥！交部核定台鐵月薪3萬以下員工　8月起最高加薪21.3%

若裴洛西真的來台　黃安下賭注：我嫁給蔡英文！

「3星座女」有機會變隱形富豪！中樂透也不會大肆宣揚

畫作「無限放大」！沒完沒了引23萬人朝聖...原理曝網讚：好神奇

世新通識教育研討會　影視數位化交流研習

兩廳院首推「盲鳥票」最受歡迎議題曝光！秋天藝術節開跑

託女友照顧病母！1舉動他氣炸「還要結婚嗎」　網轟：孝順不要外包

限定帳號才可看！裴洛西專機「3D視角超狂曝光」　26萬人狂盯

今年登革熱確診「超越去年整年」！疾管署急示警2大威脅

新黨等抗議裴洛西來台「她喊美國人是屎」　卻因未經許可遭警告

裴洛西今晚抵台！彭博揭北京可能「這6招回擊」　全世界都在看

飯被偷吃！哀怨狗「委屈巴巴」盯看小貓　嘴角禮貌上揚：吃夠沒？

雲林+665！新增4死「1人未打疫苗」　縣府籲民眾完整接種疫苗

白髮惡園長不只塞飯害吐！男童嚇到發抖大哭　拉腿拖地狂抽腳底板

討8萬元欠款卻「一刀穿心」奪命　狠債主逃殺人罪！仍吞13年重刑

裴洛西將訪台！　藍營前外交官要她「掂量」一下：美國輿論也在看笑話

被4歲愛女嫌臭不給抱！王傳一5度戒菸成功　樂曝二胎計畫

堅持原創？林智堅脫口「裴洛西先到桃園」　他諷：國安局長說的？

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

生活熱門新聞

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

開戰「台人能像烏克蘭人勇敢打仗嗎」　答案超一致

翻小一新生名單！爸驚呆「男生這2字特別多」

「美國眾議長官很大？」曝裴洛西強大背景

呂秋遠曾救援赴柬埔寨工作女子　遭囚細節曝光

裴洛西訪台　桃機收恐嚇信

床戰孟若羽！最有種「AV男優」選拔揭曉

台大學生會迎新傳單無中文遭批自嗨

裴洛西訪台「大多人無感？」　律師揭關鍵打臉

大雷雨再炸全台3天！　又有擾動發展時間曝

裴洛西來台前中國突禁我逾600產品　農委會4點回應

若裴洛西真的來台　黃安下賭注：我嫁給蔡英文！

裴洛西專機「3D視角超狂曝光」！26萬人狂盯

台灣被包圍！3天雨量預測圖曝　這地區下最多

更多熱門

相關新聞

好聚好散！最佳前任星座Top 5

好聚好散！最佳前任星座Top 5

離開一段愛情可能是各種原因，但分手不一定代表要撕破臉，給彼此一點時間緩和，再見還會是朋友，盤點分手能夠分得漂亮且好聚好散的星座Top 5，說他們是完美前任也不為過！

可能孤獨終老的三大星座

可能孤獨終老的三大星座

帶您爭取職場「入場券」

帶您爭取職場「入場券」

媽媽是越南人！混血女兒「1件事」後悔了

媽媽是越南人！混血女兒「1件事」後悔了

他月賺17K！靠1條件「躺平還能存5000元」

他月賺17K！靠1條件「躺平還能存5000元」

關鍵字：

星座上上簽星座財運工作愛情

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

即／北市消防員「雙手上銬」陳屍旅社

揭秘陸「暫停進口」台食品

網傳廈門解放軍大規模集結！畫面曝光

快訊／裴洛西抵台住君悅！酒店回應了

快訊／裴洛西飛離大馬推特秒發文

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

裴洛西不朝台灣飛？　他給答案了

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面