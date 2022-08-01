帶您爭取職場「入場券」　提供逾300個工作機會

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為協助畢業生及找工作的朋友快速進入職場，將在8月3日為求才廠商及求職朋友辦理現場媒合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

往年7至8月正是社會新鮮人求職旺季，許多知名企業更不想錯過招募最佳時機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為協助畢業生及找工作的朋友快速進入職場，將在父親節前為求才廠商及求職朋友辦理現場媒合。

活動日期訂於8月3日(星期三)下午2時至4時，在仁德運動公園（台南市仁德區仁義路130號）辦理。當天參與徵才產業，包含電子、光電、太陽能、紡織、食品、醫療器材及食品等產業,計17家企業，提供超過300個以上工作機會，薪資最高上看46K。針對相關產業有興趣的朋友們不要錯過，快到現場來參加面試，不僅為自己爭取職場入場券，同時也是感恩老爸的最佳禮物。另對參與現場面試的朋友，當天還有小確幸，只要拍照上傳FB或IG感恩老爸就送好禮，送完為止。

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當日邀請的徵才廠商包含永芳鐵鍊五金工廠、伊頓飛瑞慕品、貫一興業、豐盟企業、雷音電子、臺南紡織、隆晟鋁業、韶輝企業、雅居廚櫃、穎佳企業、奇美食品、大亞電線電纜、牧陽能控、東信輕金屬、榮星電線工業、佳麗惠實業、亞洲自黏商標等17家公司。提供經營企劃室管理師、品管研發人員、儲備幹部、生管人員、廠務人員、採購專員、國貿助理、業務助理、繪圖人員、業務人員、廚具系統櫃安裝技師、工務維修人員、倉管、機台操作員、包裝員、作業員、大貨車司機、售服助理、門市人員、清潔維護人員及化工、電機、模具、資訊、硬體等各類工程師。其中熱壓技術員薪資最高上看46K、次為廠務工程師薪資最高45K、加工作業人員及電機、CNC等技術人員薪資最高上看40K。

台南就業中心胡瑞娟主任，鼓勵社會新鮮人及找工作的朋友踴躍參加現場徵才活動，可獲得許多面試的機會增長見識。另於求職高峰期，詐騙花招百出，提醒初次求職的首投族在外應徵工作，為避免誤入求職陷阱，找工作務必遵循三大準備及七不原則。請求職者投履歷或面試前，事先蒐集應徵公司資訊可信度、對廣告內容記載不合乎常情者要存疑、面試前可告知親友或請親友陪同前往。應徵當天務必堅守「七不原則」，記得「不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不飲用、不非法工作」，這樣才能安心求職找好工作。

當天活動將進行量測體溫、酒精消毒、民眾入場務必戴好口罩；活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。